F.Bahçe'den 8 puan değerinde galibiyet

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ülker Stadı'nda oynanan ve hakem Fırat Aydınus'un yönettiği karşılaşmayı Dick Advocaat'ın ekibi 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gollerin altında Moussa Sow'un 2 ve Fernandao'nun (87') imzası vardı. Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel üst üste kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sonucun ardından puanını 28'e çıkardı. Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.

İLK TEHLİKE G.BİRLİĞİ'NDEN

7. dakikada Gençlerbirliği, mücadelede gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan pasta kalesini terk eden Volkan Demirel'in uzaklaştıramadığı top, Aydın Karabulut'ta kaldı. Aydın, geriden gelen Rantie'ye pasını verirken, bu oyuncunun uygun durumda vuruşunda, savunmadaki Kjaer meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

VAN PERSİE YERİNİ SOW'A BIRAKTI

11. dakikada sakatlık geçiren Van Persie oyuna devam edemedi. Van Persie'nin yerine Sow oyuna dahil oldu.

VOLKAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

39. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Khalili'nin vuruşunda, meşin yuvarlak Volkan Demirel'den döndü. Dönen topu alan Rantie'nin geri çıkardığı meşin yuvarlağa uygun durumdaki Serdar Gürler bekletmeden vurdu. Top, farklı şekilde auta gitti.

LENS ORTALADI SOW TAMAMLADI

41. dakikada Fenerbahçe, mücadelede öne geçti. Sağdan Lens'in ortasında altıpasın gerisine gelen topa son anda dokunan Sow, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

VOLKAN DEMİREL'DEN BİR KRİTİK KURTARIŞ DAHA

65. dakikada Gençlerbirliği'nin şutu direkten döndü. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından sol aakla yaptığı vuruşunda Volkan Demirel'in parmaklarının ucuyla çeldiği top direğe çarpıp kornere çıktı.

KARŞI KARŞIYA POZİSYON!

Beraberlik golü için bastıran Gençlerbirliği, son çeyrek saatte Fenerbahçe kalesini ablukaya aldı ama Volkan Demirel kurtarışlarıyla başkent ekibine geçit vermedi. 73'te karşı karşıya pozisyonda Volkan Demirel'in kurtarışı sonrası G.Birliği teknik direktörü Ümit Özat başını ellerinin arasına alarak 'böyle bir şey olabilir mi ya' tepkisini gösterdi! 75'te Volkan Şen yerini Fernandao'ya bıraktı.

SKRTEL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

79'da İrfan Can'a yaptığı sert hareket sonrası Skrtl sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Slovak oyuncu Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

FARK BİRDEN 3'E ÇIKTI

Fernandao 85'te farkı çıkaran golü atarken, 90+1'de sahneye çıkan Moussa Sow maçın skorunu belirledi: 3-0.