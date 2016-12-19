Bursaspor - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.
Timsah Arena'da saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.
Bu maç öncesinde ev sahibi takımın 24 puanı, konuk ekibin ise 19 puanı bulunuyor.
Saat: 20.00
Stat: Bursa Büyükşehir
Bursaspor: Harun, Erdem, Ertuğrul, İsmail, Aziz Eraltay, Merter, Jorquera, Batalla, Del Valle, Deniz, Kubilay
Antalyaspor: Fornezzi, Rıdvan, Chico, Celustka, Sakıb, Zeki, Yekta, Deniz Kadah, Danilo, Mbilla,
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:24
- Serdar Aziz sezonu kapattı!
Toplam 14
Yorum
1905 tesla iki tane sağlam stoper alın arkadaşşşşş
- Diarra’dan müjde var
Toplam 4
Yorum
1905 tesla bırakın böle işleri iki tane sağlam stoper alın yavvv
- Var mısın yok musun?
Toplam 10
Yorum
ali ayak oyunları federasyonile bjk arasında dönüyor gelip birde burada laf salatası yapmayın
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