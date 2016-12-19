 Bursaspor - Antalyaspor – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Bursaspor - Antalyaspor

    Bursaspor - Antalyaspor

    Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.

    Timsah Arena'da saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.

    Bu maç öncesinde ev sahibi takımın 24 puanı, konuk ekibin ise 19 puanı bulunuyor.

    Saat: 20.00
    Stat: Bursa Büyükşehir
    Bursaspor: Harun, Erdem, Ertuğrul, İsmail, Aziz Eraltay, Merter, Jorquera, Batalla, Del Valle, Deniz, Kubilay
    Antalyaspor: Fornezzi, Rıdvan, Chico, Celustka, Sakıb, Zeki, Yekta, Deniz Kadah, Danilo, Mbilla,



    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:24
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