 Beşiktaş'ın transferini açıkladı – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Beşiktaş'ın transferini açıkladı

    Beşiktaş'ın transferini açıkladı

    Lig TV'de yorumculuk yapan Tümer metin, Beşiktaş'ın yeni transferini canlı yayında açıkladı

    Lig TV'de yayınlanan Maraton programının yorumcularından Tümer Metin, Beşiktaş'ın transfer edeceği ismi de açıkladı.

    İki hafta önce yaptığı yorumda Beşiktaş'ın Brezilya'dan stoper getireceğini söyleyen ancak isim vermeyen Tümer Metin, bu kez ismi de verdi. Tümer Metin, bugün basında yer alan Cruzeiro'da forma giyen 26 yaşındaki stoper Manoel Messias ismini doğruladı.

    Tümer Metin, iki hafta önce üstü kapalı olarak bu ismi işaret ettiğinin altını çizdi.

    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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