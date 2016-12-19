Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Lig TV'de yorumculuk yapan Tümer metin, Beşiktaş'ın yeni transferini canlı yayında açıkladı
Lig TV'de yayınlanan Maraton programının yorumcularından Tümer Metin, Beşiktaş'ın transfer edeceği ismi de açıkladı.
İki hafta önce yaptığı yorumda Beşiktaş'ın Brezilya'dan stoper getireceğini söyleyen ancak isim vermeyen Tümer Metin, bu kez ismi de verdi. Tümer Metin, bugün basında yer alan Cruzeiro'da forma giyen 26 yaşındaki stoper Manoel Messias ismini doğruladı.
Tümer Metin, iki hafta önce üstü kapalı olarak bu ismi işaret ettiğinin altını çizdi.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
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Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
Beşiktaş'ın transferini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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