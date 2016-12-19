 Alanya’da sessiz gece – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Alanya’da sessiz gece

    Alanya’da sessiz gece

    , evinde konuk ettiği ile berabere kaldı. Golsüz mücadele sonunda puanlar paylaşıldı.

    'de 15. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen ile 'un mücadelesi golsüz berabere bitti: 0-0. Alanyaspor ve Akhisar Belediyesporlu futbolcular Kayseri'deki terör saldırısını maç öncesi asker ve polis kıyafeti giyerek protesto etti. Takımlar , sahaya "Terörü lanetliyoruz" ve "Halep Srebrenitsa olmasın" pankartıyla çıktı.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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