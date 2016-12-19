 Adana’dan kebap gibi zafer – Fotomaç – 19 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Adana’dan kebap gibi zafer

    Adana’dan kebap gibi zafer

    , geriye düştüğü maçta Kayseri’yi 90+5’te bulduğu golle devirdi. Ligde 9 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

    , şeytanın bacağını nihayet kırdı. Ligin en alt sırasında bulunan iki takımın mücadelesinde Toros Kaplanı, konuk ettiği Kayserispor'u 90+5'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti. İlk yarı karşılıklı ataklarla geçerken Kayserispor, 41'de Deniz Türüç'ün attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci 45 dakikada daha etkili bir futbol sergileyen Adanaspor, önce 77'de Ahmet Dereli'nin sayısıyla skoru eşitledi. Bu dakikadan sonra iki takım da gol için yüklenmeyi sürdürdü. Ve gülen ev sahibi ekip oldu... 90+5. dakikada kazanılan frikikte topun başına Cem Özdemir geldi. Bu futbolcunun kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yerden sekerek ağlarla buluştu: 2-1. Karşılaşma, santrası bile yapılmayan bu golle sona ererken, Adanaspor ligde 9 maç sonra galibiyetle tanıştı. Zor günler yaşayan Kayseri ise üst üste 5. yenilgisini yaşadı.

    'BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ'
    Geçen hafta Beşiktaş'ta, önceki gün de Kayseri'de yaşanan hain terör saldırıları Adana'da protesto edildi. Taraftarlar, karşılaşma öncesinde çevik kuvvet ekiplerine karanfil verdi. Bölücüler aleyhine slogan atan taraftarlar, tribünlerde "Bir ölür bin diriliriz" pankartı açtılar.

    'BASKIYI KIRAMADIK'
    Kayseri Teknik Sorumlusu Ertuğrul Seçme, ilk yarıda iyi oynadıklarını ama maç sonunda gelen baskılara karşılık veremediklerini belirtti. Seçme, şunları söyledi: Buraya puanlar almak için gelmiştik. Maalesef son dakikalardaki baskıya karşılık veremedik. Adanaspor'a gelecek haftaki maçlarında başarılar diliyorum.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adana’dan kebap gibi zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.