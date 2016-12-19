Adana’dan kebap gibi zafer
Adanaspor, geriye düştüğü maçta Kayseri’yi 90+5’te bulduğu golle devirdi. Ligde 9 hafta sonra 3 puanla tanıştı.
'BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ'
Geçen hafta Beşiktaş'ta, önceki gün de Kayseri'de yaşanan hain terör saldırıları Adana'da protesto edildi. Taraftarlar, karşılaşma öncesinde çevik kuvvet ekiplerine karanfil verdi. Bölücüler aleyhine slogan atan taraftarlar, tribünlerde "Bir ölür bin diriliriz" pankartı açtılar.
'BASKIYI KIRAMADIK'
Kayseri Teknik Sorumlusu Ertuğrul Seçme, ilk yarıda iyi oynadıklarını ama maç sonunda gelen baskılara karşılık veremediklerini belirtti. Seçme, şunları söyledi: Buraya puanlar almak için gelmiştik. Maalesef son dakikalardaki baskıya karşılık veremedik. Adanaspor'a gelecek haftaki maçlarında başarılar diliyorum.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:44
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
Adana’dan kebap gibi zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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