Webo: "Altın değerinde 2 puan kaybettik"

Maça iyi başladıklarını anlatan Webo, "Birçok pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. İkinci yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıttık ve golü de attık ama bir konsantrasyon eksikliğiyle golü yedik. Saha zemini iyi değildi. Atın değerinde 2 puan kaybettik." ifadelerini kullandı.



NASUHİ SEZGİN: MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Osmanlıspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın sonucunun adil olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Sezgin, maçın kötü hava ve saha şartlarında oynandığını dile getirerek, "Oyunun hakkı beraberlikti, hatta Osmanlıspor biraz daha iyiydi. Çok iyi oyuncuları var." dedi.

Nasuhi Sezgin, Semih Kaya'nın attığı golün çok güzel olduğunu da ifade etti.

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin de maçın zor şartlarda oynandığını belirterek, "Hava şartları sıkıntılıydı. Saha zaten çok kötüydü. Biz buraya 3 puan için gelmiştik. 1 puan aldığımız için mutluyum. Osmanlıspor iyi oynadı. İyi ve güçlü bir takım. Mücadele ettik ve bir puanımızı aldık." diye konuştu.

Karşılaşma içinde takım kaptanı Selçuk İnan ile bir pozisyon sonrasında yaşadıkları tartışmanın sorulması üzerine "Sonuçta kaptanımız, her şeyi söyleyebilir." diyen Yasin Öztekin, takım arkadaşı Semih Kaya'nın attığı golle ilgili olarak ise "Semih idmanlarda böyle golleri atıyor. İyi ki öne çıkmış, çok güzel bir goldü." şeklinde görüş belirtti.