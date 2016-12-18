Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta tekik direktör Şenol Güneş maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Güneş şu ifadeleri kullandı:



"TÜRKİYE BUNU HAK ETMİYOR"

-Kötü bir gün geçirdik. Türkiye için acı bir olay malesef şehitlerimiz var. Türkiye bunu hak etmiyor. Acımız çok büyük. İnşallah buna çözüm bulunur. Yapanların yanına kar kalmaz. Bu işi yapanlar kimse Allah onlara da göstersin. Aileler, ülkeler bu işin arkasında kim varsa onların da başına gelmesini diliyorum. Bu şekilde bir yere varılmaz. Ölenlere, Ülkeye yazık oluyor.

"TAKIM HALİNDE DEFANSTAYKEN GOLLER YEDİK"

-Oyun kontrolü bizdeydi. İlk yarıyı pozisyon vermeden kapattık gol de bulduk. ikinci yarı golün başta olması bizi etkiledi. Anlamsız ve şok goller yedik. Duran top sornası, oyuncularımız o bölgede yoğunken golleri kalemizde gördük. Oyun disiplini olarak bir sorun vardı. Geriye düştükten sonra bir tepki olarak atakları fazlalaştırdık ama kalitemizin altında kaldık. Rakibin kazanma isteği onlara 3 puan getirdi. Biz her zamanki tempolu oyunumuzdan uzaktık. Bizim için bugünkü skor mucizevi aslında ama koşana Allah yardım ediyor. Rakip bugün galibiyeti hak etti.

"ABOUBAKAR DEMORALİZE OLDU"

Son dakikalardaki Atınç Nukan'ı oyuna almasıeleştirilen teknik direktör Şenol Güneş bu kararıyla ilgili, "Rakip yarı alanda çok adamla hücum ettik ama aralara girmesi gereken oyuncular etkisiz kaldı. Rakip kendi sahasına yığılmıştı önde oyuncuların bazıları güven kaybına uğradı. Aboubakar da ilk golde hatası olduğu düşüncesine girdi. Orada rakibi kovalamamasının ardından golü yememiz onu demoralize eti. O yüzden üretken olamadı. Takımın tümü iyi oynamadı. Bunun sorumlusu benim. hafta içi onları dinlendirip daha iyi oynamalarını bekledim ama hayal kırıklığına uğradım

"BEN TRABZON'U YAŞIYORUM"

Akyazı Stadı Spor Kompleksine adının verilmesinin sorulması üzerine Şenol Güneş, "Akyazı Stadı'na ismimin verilmesi ile ilgili çok bir duygum yok. Çünkü ünvan peşinde değilim. Ben o şehrin tamamında varlığımı zaten hissediyorum. Benim üzerimden spekülasyon yapılmasına izin vermem. Trabzon Akyazı Stadı'nın ismi bir başkasına verilse daha da çok sevinirim. Benim elimde olsa başkasına veririm" dedi.