Rizespor'dan ilk deplasman galibiyeti
Spor Toto Süper Lig 15. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 mağlup etti.
Kamil Ocak Stadı'nda oynanan ve Bülent Yıldırım'ın düdük çaldığı karşılaşmada Leonard Kweuke'nin 14. dakikada attığı gole 32. dakikada Bart van Hintum karşılık verdi, konuk ekip Rizespor'a 3 puanı getiren golü 69. dakikada Marwane Saadane kaydetti: 2-1.
Maçın 90. dakikasında Çaykur Rizespor'dan Godfrey Oboabona ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 13 puana yükselirken Gaziantepspor 11 puanda kaldı.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:58
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Toplam 2
Yorum
Kartal22 Sol beke rennes ten ermir lenjani,sol kanada brugge dan izquardio alınsa,bir de defansa messias iyi olur gibime geliyor...bazen atiba nın yaninda marcelo oynayabilir...mümkünse kaleci,sağ bek ve forvet te alınabilir...sağ bek çek futbolcu kaderabek iyi olur...
- Süper Lig’in en şutörü
Toplam 1
Yorum
brumunanın şutları attığı gollerdeki şutlar dışında kaleciyi zorlamıyor keza wesley oyuncularımızın şutları etkili şut değil ki olsa zaten 23 golde kalmazdı takım!
- En büyük Real Madrid!
Toplam 1
Yorum
ONUR rakibi tebrtik etmek lazım milyon dolarlarla kurulmuş para babası bir takıma güzelce direndiler
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