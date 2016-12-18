 Rizespor'dan ilk deplasman galibiyeti – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Rizespor'dan ilk deplasman galibiyeti

    Rizespor'dan ilk deplasman galibiyeti

    Spor Toto Süper Lig 15. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 mağlup etti.

    Kamil Ocak Stadı'nda oynanan ve Bülent Yıldırım'ın düdük çaldığı karşılaşmada Leonard Kweuke'nin 14. dakikada attığı gole 32. dakikada Bart van Hintum karşılık verdi, konuk ekip Rizespor'a 3 puanı getiren golü 69. dakikada Marwane Saadane kaydetti: 2-1.

    Maçın 90. dakikasında Çaykur Rizespor'dan Godfrey Oboabona ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

    Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 13 puana yükselirken Gaziantepspor 11 puanda kaldı.

    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 15:58
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