 Quaresma ve Oğuzhan tartıştı – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ve Oğuzhan tartıştı

    Quaresma ve Oğuzhan tartıştı

    Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin moral bozukluğunun ardından Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında alınan ilk yenilgi keyifleri kaçırırken, futbolcuların gergin halleri sahaya da yansıdı.

    Kasımpaşa'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ile Ricardo bir pozisyonun ardından tartışma yaşadı.

    SAHADA OLAN SAHADA KALIR
    İlk yarıda Quaresma ile Oğuzhan arasında gerçekleşen gerginlik ile ilgili Şenol Güneş, "İkisi de verimli oynamadı. Verimsiz oyuncunun gerginliği olacaktır. Aboubakar, Cenk, Quaresma, Oğuzhan… Biz bunlardan gol bekliyoruz. Pas alışverişine bağlı gerginlikler olabilir ancak sahada kalır" şeklinde konuştu.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
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