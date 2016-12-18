Lider 3 hafta sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta maçında lider Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren gol 63. dakikada Emre Belözoğlu'nun yaptığı ortaya penaltı noktasına yakın bir yerden gelişine vuran ve topu kaleci Onur'un üzerinden ağlarla buluşturan Edin Visca'dan geldi.



Namağlup unvanını sürdüren Medipol Başakşehir, puanını 35'e yükseltti. Bu sezon ligde 7. yenilgisini alan Trabzonspor 18 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR 3 HAFTA SONRA KAZANDI

Süper Lig'de Beşiktaş'ın önünde liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir bu galibiyetle puanını 35 yükseltirken, 3 hafta sonra kazanmış oldu. Başakşehir en son galibiyetini Rizespor karşısında 2-1'lik skorla almış, daha sonra sırasıyla Beşiktaş'la 1-1, Antalyaspor'la 2-2 ve Gençlerbirliği'yle 0-0 berabere kalmıştı.

TRABZONSPOR'A BAŞAKŞEHİR 'DUR' DEDİ

Ligin ilk haftalarında beklenen performansı sergileyemeyen fakat son üç haftada çıkış yakalayan Trabzonspor'un serisi sona erdi. Trabzonspor, Gençlerbirliği'yle deplasmanda berabere kalmış, Kayserispor ve Adanaspor galibiyetleriyle üç haftada 7 puan toplamıştı.

BERO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor orta sahasında görev yapan Slovak oyuncu Matus Bero, Medipol Başakşehir karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bero, takımının gelecek hafta evinde, Fenerbahçe ile oynayacağı ilk yarının son hafta mücadelesinde forma giyemeyecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN YENİLMEZLİK SERİSİ 24 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor'u mağlup eden Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 24 maçı kaybetmedi.

Bu sezon 15 maçın 10'unu kazanan, 5'inden beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, geride kalan sezonun son 9 müsabakasında da 5 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.

İstanbul ekibi, ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 25. haftasında Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik skorla yaşamıştı.