Lider 3 hafta sonra kazandı
Lider Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u Edin Visca'nın şık golüyle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Başakşehir'in yenilmezlik serisi 24 maça yükseldi. Trabzonspor'da Mehmet Ekici'nin 87. dakikada ceza sahası sağ çaprazından çektiği bir şut yan direkten döndü.
Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta maçında lider Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren gol 63. dakikada Emre Belözoğlu'nun yaptığı ortaya penaltı noktasına yakın bir yerden gelişine vuran ve topu kaleci Onur'un üzerinden ağlarla buluşturan Edin Visca'dan geldi.
Namağlup unvanını sürdüren Medipol Başakşehir, puanını 35'e yükseltti. Bu sezon ligde 7. yenilgisini alan Trabzonspor 18 puanda kaldı.
BAŞAKŞEHİR 3 HAFTA SONRA KAZANDI
Süper Lig'de Beşiktaş'ın önünde liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir bu galibiyetle puanını 35 yükseltirken, 3 hafta sonra kazanmış oldu. Başakşehir en son galibiyetini Rizespor karşısında 2-1'lik skorla almış, daha sonra sırasıyla Beşiktaş'la 1-1, Antalyaspor'la 2-2 ve Gençlerbirliği'yle 0-0 berabere kalmıştı.
TRABZONSPOR'A BAŞAKŞEHİR 'DUR' DEDİ
Ligin ilk haftalarında beklenen performansı sergileyemeyen fakat son üç haftada çıkış yakalayan Trabzonspor'un serisi sona erdi. Trabzonspor, Gençlerbirliği'yle deplasmanda berabere kalmış, Kayserispor ve Adanaspor galibiyetleriyle üç haftada 7 puan toplamıştı.
BERO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Trabzonspor orta sahasında görev yapan Slovak oyuncu Matus Bero, Medipol Başakşehir karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Bero, takımının gelecek hafta evinde, Fenerbahçe ile oynayacağı ilk yarının son hafta mücadelesinde forma giyemeyecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN YENİLMEZLİK SERİSİ 24 MAÇA ÇIKTI
Trabzonspor'u mağlup eden Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 24 maçı kaybetmedi.
Bu sezon 15 maçın 10'unu kazanan, 5'inden beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, geride kalan sezonun son 9 müsabakasında da 5 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.
İstanbul ekibi, ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 25. haftasında Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik skorla yaşamıştı.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:50
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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