Kartal 3'lük yedi

Skorer forvet Cenk Tosun’un golüyle devreyi 1-0 önde kapatan Kara Kartal, 47 ve 50’de yediği 2 golle deplasmanda Kasımpaşa’ya mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ligdeki ilk mağlubiyetini aldı

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Süper Lig'deki ilk yenilgisini alırken, Kasımpaşa ise üst üste 2 maçını da kazandı. Beşiktaş'ın mücadeledeki tek golünü 31. dakikada Cenk Tosun atarken; Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Tunay Torun ve 50. dakikada Gökhan Gönül kendi kalesine attı. Bu sonucun ardından Beşiktaş 32 puanla 2. sırada kaldı, Kasımpaşa ise 18 puanla 11. sıraya yükseldi.



SAVUNMA HATTI AKSADI

Beşiktaş, 3 dakika içerisinde yediği gollerle sadece 3 puan kaybetmedi, aynı zamanda Trabzonspor'u mağlup eden lider Başakşehir'in de 3 puan gerisine düştü. Kara Kartal'da Marcelo'nun yokluğunda stoperde Rhodolfo görev yaparken, Brezilyalı oyuncu ile Tosic'in zaman zaman uyum sorunu yaşadıkları; hatta Kasımpaşa'nın iki golünün de savunmadaki adam paylaşımında yaşanan hatalardan kaynaklanması dikkat çekti.



