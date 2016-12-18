Karabük'te puanlar kardeş payı
Spor Toto Süper Lig'de oynanan 15. hafta maçında Karabükspor ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan va Alper Ulusoy'un yönettiği mücadelede Konyaspor 14. dakikada Dimitar Rangelov'la 1-0 öne geçerken Karabükspor'da Abdou Razack Traore 32. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.
Mustapha Yatabare'nin 47. dakikada kaydettiği golle skora denge gelirken karşılaşmanın geri kalan bölümlerinde başka gol olmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Bu karşılaşmanın ardından Konyaspor 24 puana ulaşarak 5. sıraya yükselirken 18 puana ulaşan Karabükspor 10. sıraya yerleşti.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:34
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 37
Yorum
KadıköyBoğası Çöküş zamanı...
- 3.5 milyon euro’luk kriz
Toplam 5
Yorum
1905 Gelmemiş senenin parasını istemek hakmı oluyor? Ara dönemde güzellikle gitmezlerse Olcan gibi fesih edin sekiz ay oturup göbek büyütsünler.
- FIFA'lık olmuş!
Toplam 33
Yorum
Türkiyem Olan yıllarca fenere yalakalık eden çakıra oldu
Karabük'te puanlar kardeş payı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.