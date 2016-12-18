 Karabük'te puanlar kardeş payı – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Karabük'te puanlar kardeş payı

    Karabük'te puanlar kardeş payı

    Spor Toto Süper Lig'de oynanan 15. hafta maçında Karabükspor ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı.

    Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan va Alper Ulusoy'un yönettiği mücadelede Konyaspor 14. dakikada Dimitar Rangelov'la 1-0 öne geçerken Karabükspor'da Abdou Razack Traore 32. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

    Mustapha Yatabare'nin 47. dakikada kaydettiği golle skora denge gelirken karşılaşmanın geri kalan bölümlerinde başka gol olmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

    Bu karşılaşmanın ardından Konyaspor 24 puana ulaşarak 5. sıraya yükselirken 18 puana ulaşan Karabükspor 10. sıraya yerleşti.

    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 15:34
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