Gökçek'ten Riekerink'e cevap
Galatasaray Teknik Direkörü Jan Olde Riekerink, Osmanlıspor maçı sonrası zeminden şikayet etmişti.
Osmanlıspor'ın Başkanı Ahmet Gökçek, Galatasaray Teknik Direkörü Jan Olde Riekerink'in 'Osmanlıspor bize stadyumda antrenman izni vermedi' sözlerine Maraton aracılığıyla yanıt verdi.
Maraton programında Şansal Büyüka'nın verdiği bilgiye göre, Jan Olde Riekerink'in dün ekibiyle birlikte stadyuma geldiğini söyleyen Ahmet Gökçek, "Galatasaray hocası sahayı vermediğimizi söylüyor ama dün kendisi ekibiyle gelip sahada yarım saat kalıp incelemeler yaptı. Bu etkisiz futbollarına sahayı bahane etmesinler. Bizim kapasitemiz daha yüksek. Bu zeminin zararı bize daha fazla" ifadelerini kullandı.
Riekerink ne demişti?
Jan Olde Riekerink, maç sonunda Lig TV'ye yaptığı açıklamada Osmanlıspor yönetimine sitemde bulunarak, "Daha önce de söylediğim bir konu vardı. Saha şartlarının aynı ve en iyi şekilde olması gerekiyor. Ama çok olağan dışı bir durum yaşadık. Osmanlı'dan stada alışmak için izin istemiştik ama bu reddedildi." sözlerini söyledi.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:40
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
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