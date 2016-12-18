Gökçek'ten Riekerink'e cevap

Osmanlıspor'ın Başkanı Ahmet Gökçek, Galatasaray Teknik Direkörü Jan Olde Riekerink'in 'Osmanlıspor bize stadyumda antrenman izni vermedi' sözlerine Maraton aracılığıyla yanıt verdi.

Maraton programında Şansal Büyüka'nın verdiği bilgiye göre, Jan Olde Riekerink'in dün ekibiyle birlikte stadyuma geldiğini söyleyen Ahmet Gökçek, "Galatasaray hocası sahayı vermediğimizi söylüyor ama dün kendisi ekibiyle gelip sahada yarım saat kalıp incelemeler yaptı. Bu etkisiz futbollarına sahayı bahane etmesinler. Bizim kapasitemiz daha yüksek. Bu zeminin zararı bize daha fazla" ifadelerini kullandı.

Riekerink ne demişti?

Jan Olde Riekerink, maç sonunda Lig TV'ye yaptığı açıklamada Osmanlıspor yönetimine sitemde bulunarak, "Daha önce de söylediğim bir konu vardı. Saha şartlarının aynı ve en iyi şekilde olması gerekiyor. Ama çok olağan dışı bir durum yaşadık. Osmanlı'dan stada alışmak için izin istemiştik ama bu reddedildi." sözlerini söyledi.



