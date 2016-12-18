 Geçen yılın kopyası oldu – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Geçen yılın kopyası oldu

    Geçen yılın kopyası oldu
    Beşiktaş ile Kasımpaşa lig tarihinde 27 kez karşılaşırken Kasımpaşa, 3'üncü galibiyetini dün akşam aldı. Karşılaşma geçen sezondaki maçın kopyası gibiydi. 2015-16 sezonunda Beşiktaş yine 1-0 öne geçmiş, ev sahibi Kasımpaşa ise üst üste attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başarmıştı. Dün akşam da aynısı oldu.

    İSABETLİ ŞUT: 1 ATILAN GOL: 2
    Kasımpaşa, dün akşam ilginç bir istatistiğe imza attı. Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerken maç boyunca sadece tek isabetli şut çekebildi. Maç boyunca 9 şutta 1 isabet sağlayan (Tunay) Kasımpaşa'nın diğer golünü Gökhan Gönül kendi kalesine gönderdi. Beşiktaş ise 7 isabetli şut çekerken sadece 1 gol atabildi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:13
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