Geçen yılın kopyası oldu

Beşiktaş ile Kasımpaşa lig tarihinde 27 kez karşılaşırken Kasımpaşa, 3'üncü galibiyetini dün akşam aldı. Karşılaşma geçen sezondaki maçın kopyası gibiydi. 2015-16 sezonunda Beşiktaş yine 1-0 öne geçmiş, ev sahibi Kasımpaşa ise üst üste attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başarmıştı. Dün akşam da aynısı oldu.



İSABETLİ ŞUT: 1 ATILAN GOL: 2

Kasımpaşa, dün akşam ilginç bir istatistiğe imza attı. Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerken maç boyunca sadece tek isabetli şut çekebildi. Maç boyunca 9 şutta 1 isabet sağlayan (Tunay) Kasımpaşa'nın diğer golünü Gökhan Gönül kendi kalesine gönderdi. Beşiktaş ise 7 isabetli şut çekerken sadece 1 gol atabildi.