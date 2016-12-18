F.Bahçe ile G.Birliği 87. randevuda
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 87. kez karşı karşıya gelecek.
Lig tarihinde bugüne dek 86 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 42, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı. Taraflar arasında zorlu mücadelelere sahne olan maçların 29'unda ise eşitlik bozulmadı.
Fenerbahçe'nin attığı 148 gole, Gençlerbirliği 90 golle karşılık verdi.
Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, Ankara'da 1-0, İstanbul'da da 2-1'lik sonuçlarla kazandı.
- Fenerbahçe son 31 maçta sadece 3 kez yenildi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.
Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 31 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.
Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki maçların 22'sini kazandı, 6'sında berabere kaldı.
- İstanbul'daki maçlar
İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 27-3, gol sayısında da 96-37 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 11 maç ise berabere sonuçlandı.
Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 16 maçtan 15'ini yitirdi, birinde berabere kaldı.
Bu arada, iki takım arasında 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında İstanbul'da yapılması gereken karşılaşmalar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe, 2003-2004'teki maçı 1-0, 2006-2007'dekini ise 2-1 kazanmıştı.
- En farklı galibiyetler
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012 sezonunda da 6-1'lik skorlarla aldı.
Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997 sezonunda da 4-1'lik sonuçlarla elde etti.
İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni; 1992-1993 sezonunda Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. 2011-2012 sezonunda ise Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 11:13
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 17
Yorum
bordom stadın ismi TRabzonspor spor kompleksi olmalıydı daha büyük isim varmı Trabzonspor isminden Şenol Güneş haklı.
- Tartışmalı pozisyon
Toplam 39
Yorum
BEŞİKTAŞLI HAKEM beşiktaşa yardım ediyor diyenler kendi takımlarının maçlarına baksın ne sarılar ne kırmızılar verilmiyo renkli takımlar adamı güldürmeyin. dün başak şehir trabzon maçında iki tane başak şehir defansının eline çarpan posizyon var. birde başak şehir çekmesi var ki o daha net penaltı. yani hakem verse trabzonun 3 penaltısı vardı dün ama vemedi. vermediği gibi kimse de bundan bahsetmiyor ÇOK İLGİNÇ DEĞİL Mİ ? BEŞİKTAŞA BASKI YAPILMASI.
- Babel için geri sayım
Toplam 4
Yorum
ebabil bence İLK TERCİH BAKAMBU olmalı.
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