F.Bahçe ile G.Birliği 87. randevuda

Lig tarihinde bugüne dek 86 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 42, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı. Taraflar arasında zorlu mücadelelere sahne olan maçların 29'unda ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin attığı 148 gole, Gençlerbirliği 90 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, Ankara'da 1-0, İstanbul'da da 2-1'lik sonuçlarla kazandı.

- Fenerbahçe son 31 maçta sadece 3 kez yenildi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.

Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 31 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki maçların 22'sini kazandı, 6'sında berabere kaldı.

- İstanbul'daki maçlar

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 27-3, gol sayısında da 96-37 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 11 maç ise berabere sonuçlandı.

Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 16 maçtan 15'ini yitirdi, birinde berabere kaldı.

Bu arada, iki takım arasında 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında İstanbul'da yapılması gereken karşılaşmalar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe, 2003-2004'teki maçı 1-0, 2006-2007'dekini ise 2-1 kazanmıştı.

- En farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012 sezonunda da 6-1'lik skorlarla aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997 sezonunda da 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni; 1992-1993 sezonunda Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. 2011-2012 sezonunda ise Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.