Alanya'da sessiz gece

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisar Belediyespor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Alanyaspor Vagner Love, Akhisar da Rodallega ile galibiyet golü şansları yakalasa da 90 dakika başladığı gibi sona erdi.

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor 18 puana yükselirken, Akhisar Belediyespor puanını 17'ye çıkardı.