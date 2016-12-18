Alanya'da sessiz gece
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde gol sesi çıkmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisar Belediyespor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Alanyaspor Vagner Love, Akhisar da Rodallega ile galibiyet golü şansları yakalasa da 90 dakika başladığı gibi sona erdi.
Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor 18 puana yükselirken, Akhisar Belediyespor puanını 17'ye çıkardı.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:12
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
Alanya'da sessiz gece haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.