 Alanya'da sessiz gece – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Alanya'da sessiz gece

    Alanya'da sessiz gece

    Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde gol sesi çıkmadı.

    Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisar Belediyespor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Alanyaspor Vagner Love, Akhisar da Rodallega ile galibiyet golü şansları yakalasa da 90 dakika başladığı gibi sona erdi.

    Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor 18 puana yükselirken, Akhisar Belediyespor puanını 17'ye çıkardı.

    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:12
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