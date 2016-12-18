Adanaspor 90+5'te güldü

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Cüneyt Çakır düdük çaldı.

Konuk ekip Kayserispor'dan Deniz Türüç'ün 41. dakikada attığı gole 77. dakikada Ahmet Dereli cevap verdi.



Mücadelenin 90+5. dakikasında serbest vuruş kazanan Adanaspor'da topun başına Cem Özdemir geçti, çektiği şutta top ağlarla buluştu: 2-1.



Cüneyt Çakır maçta son düdüğü bu golün ardından çalarken Adanaspor böylece 9 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmiş oldu.

Bu sonucun ardından Adanaspor 9 puana ulaşırken Kayserispor 9 puanda kaldı.