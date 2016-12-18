Adanaspor 90+5'te güldü
Spor toto Süper Lig 15. hafta maçında ligin son sıralarındaki iki ekipten Adanaspor sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Cüneyt Çakır düdük çaldı.
Konuk ekip Kayserispor'dan Deniz Türüç'ün 41. dakikada attığı gole 77. dakikada Ahmet Dereli cevap verdi.
Mücadelenin 90+5. dakikasında serbest vuruş kazanan Adanaspor'da topun başına Cem Özdemir geçti, çektiği şutta top ağlarla buluştu: 2-1.
Cüneyt Çakır maçta son düdüğü bu golün ardından çalarken Adanaspor böylece 9 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmiş oldu.
Bu sonucun ardından Adanaspor 9 puana ulaşırken Kayserispor 9 puanda kaldı.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:00
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Toplam 2
Yorum
Kartal22 Sol beke rennes ten ermir lenjani,sol kanada brugge dan izquardio alınsa,bir de defansa messias iyi olur gibime geliyor...bazen atiba nın yaninda marcelo oynayabilir...mümkünse kaleci,sağ bek ve forvet te alınabilir...sağ bek çek futbolcu kaderabek iyi olur...
- Süper Lig’in en şutörü
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Yorum
brumunanın şutları attığı gollerdeki şutlar dışında kaleciyi zorlamıyor keza wesley oyuncularımızın şutları etkili şut değil ki olsa zaten 23 golde kalmazdı takım!
- En büyük Real Madrid!
Toplam 1
Yorum
ONUR rakibi tebrtik etmek lazım milyon dolarlarla kurulmuş para babası bir takıma güzelce direndiler
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