 Adanaspor 90+5'te güldü – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Adanaspor 90+5'te güldü

    Adanaspor 90+5'te güldü

    Spor toto Süper Lig 15. hafta maçında ligin son sıralarındaki iki ekipten Adanaspor sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

    5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Cüneyt Çakır düdük çaldı.

    Konuk ekip Kayserispor'dan Deniz Türüç'ün 41. dakikada attığı gole 77. dakikada Ahmet Dereli cevap verdi.

    Mücadelenin 90+5. dakikasında serbest vuruş kazanan Adanaspor'da topun başına Cem Özdemir geçti, çektiği şutta top ağlarla buluştu: 2-1.

    Cüneyt Çakır maçta son düdüğü bu golün ardından çalarken Adanaspor böylece 9 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmiş oldu.

    Bu sonucun ardından Adanaspor 9 puana ulaşırken Kayserispor 9 puanda kaldı.

    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 18:00
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