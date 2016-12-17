Quaresma ve Oğuzhan tartıştı
Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin moral bozukluğunun ardından Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında alınan ilk yenilgi keyifleri kaçırırken, futbolcuların gergin halleri sahaya da yansıdı.
SAHADA OLAN SAHADA KALIR
İlk yarıda Quaresma ile Oğuzhan arasında gerçekleşen gerginlik ile ilgili Şenol Güneş, "İkisi de verimli oynamadı. Verimsiz oyuncunun gerginliği olacaktır. Aboubakar, Cenk, Quaresma, Oğuzhan… Biz bunlardan gol bekliyoruz. Pas alışverişine bağlı gerginlikler olabilir ancak sahada kalır" şeklinde konuştu.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:12
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 1
Yorum
bjk :) Fenerbahçe ancak vapurla Beşiktaş'a geçer . Oradan Aziz istifa sesleriyle geri döner.
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 16
Yorum
XBey BJK lilerde bir yas bir gözyaşı sorma gitsin içim cız etti. Hakem yardım etmeyince verdiler tırıvırının gözüne.
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 16
Yorum
bjk Yenilmek önemli değilde taktik hata var yetkili birine anlatsam haklısın derde sesimizi duyuramamak en büyük sıkıntı,para lazım :)
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