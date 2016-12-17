Kasımpaşa unvan söktü

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasına kadar namağlup gelen Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi Kasımpaşa karşısında sona erdi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar zirve yarışında ağır yara aldı.

Beşiktaş'ın tek golünü Cenk Tosun atarken, Kasımpaşa'nın gollerini Tunay Torun ve Gökhan Gönül (kk) kaydetti.

Bu sonucun ardından 32 puanda kalan Beşiktaş lider Medipol Başakşehir'in 3 puan gerisinde 2. sırada kaldı. Puanını 18'e çıkaran Kasımpaşa 11. sıraya yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa karşısında Cenk Tosun'un 31. dakkadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Tolgay Arslan, Tunay Torun'dan kaptığı topta takımını hızlı hücuma çıkardı.Topla buluşan Aboubakar, Kasımpaşa defansındaki derin boşlukta yaklaşık 20 metre topu sürükledikten sonra ortaladığı topta Cenk Tosun kafa vuruşuyla siyah-beyazlıları öne geçirdi.

Beşiktaş golü bulduğu hızlı hücum öncesi yerde kalan Kasımpaşa oyuncusu Tunay, faul itirazlarında bulundu.



İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Kasımpaşa, 47 ve 50. dakikalarda attığı gollerle Beşiktaş karşısında 2-1 öne geçti.

47'de Tunay Torun skoru 1-1'e getirdi. ardından 50. dakikada Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı golle siyah-beyazlılar yenik duruma düştü.

Karşılaşmanın 47. dakikasında Eduok'un sol kanattan ortasında arka direkte bomboş kalan Tunay dokundu. Fabri'nin müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.

50. dakikada ceza sahası yayı önünden havalanan topu penaltı noktasının üstünde Andre Castro'nun kafa ile havalndırdığı topa hareketlenen Gökhan Gönül sağ ayağı ile ters bir vuruş yaparak topu kendi ağları ile buluşturdu.

Teknik direktör Şenol Güneş, son 20 dakikada oyuncu değişiklikleriyle oyuna müdahale etti. Aboubakar'ı kenara alıp Kerim Frei'yi saha süren deneyimli çalıştırıcı, 1,96'lık stoper Atınç Nukan'ı da kalan dakikalarda hava toplarında gol umudu olarak hücumda görevlendirdi.

77. dakikada sarı kart gören Adriano cezalı duruma düştü. Adriano Gaziantepspor maçında forma giyemeyecek. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahadan 2-1 galip ayrıldı.