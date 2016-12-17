 Kasımpaşa “3” istiyor – Fotomaç – 17 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    “3” istiyor

    Kasımpaşa “3” istiyor
    Ligde bugün ile karşılaşacak olan çıkışa geçmek istiyor. İstanbul temsilcisi sahasında ağırlayacağı Kartal'ı devirmenin planlarını yapıyor. Teknik direktör Kemal Özdeş "Kazanıp alt sıralardan uzaklaşmak istiyoruz" dedi.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kasımpaşa “3” istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.