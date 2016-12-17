 Her şey Kayseri için – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Her şey Kayseri için

    Her şey Kayseri için
    Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, tüm şehrin etrafında toplanması gerektiğini söyledi. Çelik "Kongre çok önemli. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Unutulmamalı ki Kayserispor tüm şehrin takımı. Herkes elini taşın altına koymalı" dedi.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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