Her şey Kayseri için









Belediye Başkanı Mustafa Çelik, tüm şehrin Kayserispor tüm şehrin takımı. Herkes elini taşın altına koymalı" dedi. BüyükşehirBelediye Başkanı, tüm şehrin Kayserispor etrafında toplanması gerektiğini söyledi. Çelik "Kongre çok önemli. Bu takıma herkes sahip çıkmalı. Unutulmamalı kitüm şehrin takımı. Herkes elini taşın altına koymalı" dedi. 17 Aralık 2016, Cumartesi Güncelleme: 23:05 Etiketler: Mustafa Çelik, Kayserispor







