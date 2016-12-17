Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirirken ilginç bir iddiada bulundu.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olduğu maçın ardından A Spor ekranlarında konuşan Erman Toroğlu şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın performansını beğenmediğini söylerken, ilginç bir iddiada da bulundu.
Tecrübeli yorumcu, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan daha iyi olduğunu söylerken ''Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre daha iyi. Fenerbahçe, bu Beşiktaş takımı geçeri. Fenerbahçe'nin 2 penaltısı verilse, Beşiktaş'ı yeneceklerdi. Beşiktaş geçen seneye göre çok düşüşte'' ifadelerini kullandı.
Mario Gomez'in yerinin doldurulamadığını söyleyen Erman Toroğlu, ''Yöneticiler transfer yapacaklardı, onu alacaklardı, bunu alacaklardı. Gomez'den iyisi gelecek diyorlardı, nerede? Alsalar Şampiyonlar Ligi'nde kalırlardı. Şimdi alacağız diyorlar, şimdi alıp ne yapacaksın? Rezil oldun. Şampiyonlar Ligi'ni hakem, makem diyip kurtarmayın. Al buyur, Dinamo Kiev'de hakem vardı, burada da mı hakem var?'' dedi.
Şenol Güneş'i de Atınç Nukan konusunda eleştiren ''Ben hala anlamadım, Şenol Güneş Atınç'ı hangi akla hizmet oyuna aldı'' şeklinde konuştu.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:55
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 1
Yorum
bjk :) Fenerbahçe ancak vapurla Beşiktaş'a geçer . Oradan Aziz istifa sesleriyle geri döner.
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 16
Yorum
XBey BJK lilerde bir yas bir gözyaşı sorma gitsin içim cız etti. Hakem yardım etmeyince verdiler tırıvırının gözüne.
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 16
Yorum
bjk Yenilmek önemli değilde taktik hata var yetkili birine anlatsam haklısın derde sesimizi duyuramamak en büyük sıkıntı,para lazım :)
Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.