Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olduğu maçın ardından A Spor ekranlarında konuşan Erman Toroğlu şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın performansını beğenmediğini söylerken, ilginç bir iddiada da bulundu.

Tecrübeli yorumcu, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan daha iyi olduğunu söylerken ''Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre daha iyi. Fenerbahçe, bu Beşiktaş takımı geçeri. Fenerbahçe'nin 2 penaltısı verilse, Beşiktaş'ı yeneceklerdi. Beşiktaş geçen seneye göre çok düşüşte'' ifadelerini kullandı.

Mario Gomez'in yerinin doldurulamadığını söyleyen Erman Toroğlu, ''Yöneticiler transfer yapacaklardı, onu alacaklardı, bunu alacaklardı. Gomez'den iyisi gelecek diyorlardı, nerede? Alsalar Şampiyonlar Ligi'nde kalırlardı. Şimdi alacağız diyorlar, şimdi alıp ne yapacaksın? Rezil oldun. Şampiyonlar Ligi'ni hakem, makem diyip kurtarmayın. Al buyur, Dinamo Kiev'de hakem vardı, burada da mı hakem var?'' dedi.

Şenol Güneş'i de Atınç Nukan konusunda eleştiren ''Ben hala anlamadım, Şenol Güneş Atınç'ı hangi akla hizmet oyuna aldı'' şeklinde konuştu.