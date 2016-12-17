Cezalı duruma düştü

Ligde bu sezon dördüncü kez sarı kart gören Adriano, cezası nedeniyle gelecek hafta Gaziantepspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.



5 maç sonra ilk yarıda gol attı

Kasımpaşa karşısında 31. dakikada 1-0 öne geçen Beşiktaş, 5 resmi maç sonra ilk yarıda gol buldu.

Son olarak Süper Lig'de Adanaspor ile yaptığı karşılaşmanın ilk yarısında 2 gol atan siyah-beyazlı takım, ardından oynadığı 5 karşılaşmanın ilk yarılarını gol atamadan tamamladı. Bu süreçte Fenerbahçe ile oynanan lig maçının ikinci yarısında da fileleri havalandırmayı başaramayan Beşiktaş, 4 karşılaşmada ise ikinci yarıda gol buldu. Ligde Medipol Başakşehir ve Bursaspor maçlarında ikinci yarıdaki golleriyle puanlar alan siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Darıca Gençlerbirliği ve Kayserispor mücadelelerini yine ikinci 45. dakikadaki gollerle kazanmıştı.

Son maçlarda genelde ikinci yarıda rakipleri karşısında etkili olan Beşiktaş, bu sefer Kasımpaşa'nın ikinci 45 dakikadaki oyununa engel olamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Cenk Tosun'dan gollere devam

Ligde geçen haftaki Bursaspor maçında iki penaltı golüne imza atan Cenk Tosun, Kasımpaşa karşılaşmasını da boş geçmedi ve 31. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Siyah-beyazlı formayla en golcü sezonunu yaşayan Cenk, böylece Süper Lig'deki gol sayısını 10'a çıkardı.

Attığı golün ardından formasındaki Türk bayrağını öpen Cenk, asker selamıyla şehitleri andı.