Cezalı duruma düştü
Beşiktaş'ta 77. dakikada sarı kart gören Adriano Correia, cezalı duruma düştü.
Ligde bu sezon dördüncü kez sarı kart gören Adriano, cezası nedeniyle gelecek hafta Gaziantepspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
5 maç sonra ilk yarıda gol attı
Kasımpaşa karşısında 31. dakikada 1-0 öne geçen Beşiktaş, 5 resmi maç sonra ilk yarıda gol buldu.
Son olarak Süper Lig'de Adanaspor ile yaptığı karşılaşmanın ilk yarısında 2 gol atan siyah-beyazlı takım, ardından oynadığı 5 karşılaşmanın ilk yarılarını gol atamadan tamamladı. Bu süreçte Fenerbahçe ile oynanan lig maçının ikinci yarısında da fileleri havalandırmayı başaramayan Beşiktaş, 4 karşılaşmada ise ikinci yarıda gol buldu. Ligde Medipol Başakşehir ve Bursaspor maçlarında ikinci yarıdaki golleriyle puanlar alan siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Darıca Gençlerbirliği ve Kayserispor mücadelelerini yine ikinci 45. dakikadaki gollerle kazanmıştı.
Son maçlarda genelde ikinci yarıda rakipleri karşısında etkili olan Beşiktaş, bu sefer Kasımpaşa'nın ikinci 45 dakikadaki oyununa engel olamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Cenk Tosun'dan gollere devam
Ligde geçen haftaki Bursaspor maçında iki penaltı golüne imza atan Cenk Tosun, Kasımpaşa karşılaşmasını da boş geçmedi ve 31. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
Siyah-beyazlı formayla en golcü sezonunu yaşayan Cenk, böylece Süper Lig'deki gol sayısını 10'a çıkardı.
Attığı golün ardından formasındaki Türk bayrağını öpen Cenk, asker selamıyla şehitleri andı.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:26
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞLI BAŞAK ŞEHİR MAÇINDA TRABZONUN BU AKŞAM 3 PENALTISI VERİLMEDİ. KONUŞUN YAZIN HADİ NEDEN YAZMIYORSUNUZ ? YOKSA TARAF MI TUTULUYOR HAA?
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞLI YENSEN HAKEMLE YENDİ DİYECEKLER YENİLSEN HAKEM YARDIM ETMEDİ DİYECEKLER. SONUÇTA BUNLARIN HEPSİ..... BELLİ.
- Tartışmalı pozisyon
Toplam 21
Yorum
BEŞİKTAŞ AĞLAMA FEBE AĞLAMAA
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