 Çalımbay: Hedef ilk 10 – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Çalımbay: Hedef ilk 10

    Çalımbay: Hedef ilk 10
    Teslim aldığı 'u şaha kaldıran teknik direktör hedeflerinin sezonu ilk 10 içerisinde tamamlamak olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "İstikrar yakaladık, bu sürecek. Bursa'yı da yenmek istiyoruz" diye konuştu.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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