Bursa hırslı
Timsahlar 6 haftadır yenilmeyen Akdeniz ekibinin bu unvanını silmeye kararlı. Şilili yıldız “Antalya uzun zamandır kaybetmiyor. Evimizde 3 puanı alacağız” dedi.
'KUPADA İYİ İŞ ÇIKARDIK'
Takımın sol beki Aziz Behich ise kupada Ümraniyespor karşısında iyi bir futbol sergilediklerini kaydetti. Behich "Kupada finale kadar gitmek istiyoruz. Genç arkadaşlar iyi çalışıyorlar. Hamza Hoca da onlara şans verdi. Bu fırtası iyi kullandılar. Onlar için mutlu oldum. Şimdi Antalyaspor maçını düşünüyoruz" diye konuştu.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:01
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
Aslan CAVANDADA LINNESDE SABRIDE EBOUE'NIN YARISI KADAR FAYDALI OYNAYAMIYORLAR ÜCÜNÜ YOLLAYIP IYI BIR SAGBEK ALINMALI
- "Daha fazla para alırsam..."
Toplam 5
Yorum
Aslan DÖVIZLE ULGILI SORUYU YLLIK 3-5 MILYON EURO KAZANAN TEKNIK ADAM VE SPORCULARA SORUN ADAM SON 20 YILDA G.SARAYDA CALISAN YARDIMCI ANRANÖRLERDEN AZ KAZANIYOR SORUYU SORAN YANLIS KISIYE SORMUS
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
R.muhammed Linnes kalmali genc surekli denenmeli 45 adam mactan aliyon. Sanki bi tek gunah gecisi linnes
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