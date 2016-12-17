 Bursa hırslı – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Bursa hırslı

    Bursa hırslı

    Timsahlar 6 haftadır yenilmeyen Akdeniz ekibinin bu unvanını silmeye kararlı. Şilili yıldız “Antalya uzun zamandır kaybetmiyor. Evimizde 3 puanı alacağız” dedi.

    Süper Lig'de haftanın dikkat çekici maçlarından biri de Bursa'da oynanacak. Lig 5.'si Timsahlar evlerinde 6 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Antalyaspor'u konuk edecek. Yarın oynanacak mücadele öncesi ev sahibi ekibin futbolcuları bir hayli hırslı. 'un Şilili orta saha oyuncusu Cristobal Jorquera "Kupa maçında Ümraniye'yi 3-0 yendik. Şimdi yeniden lige odaklanabiliriz. Çok zor bir maç olacak. Antalyaspor uzun zamandır kaybetmiyor. Biz bu seriyi bozmaya çalışacağız. Evimizde 3 puanı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu sezon ligde 4 gol kaydeden Jorquera gördüğü 3 sarı kartla sınırda bulunuyor.

    'KUPADA İYİ İŞ ÇIKARDIK'
    Takımın sol beki Aziz Behich ise kupada Ümraniyespor karşısında iyi bir futbol sergilediklerini kaydetti. Behich "Kupada finale kadar gitmek istiyoruz. Genç arkadaşlar iyi çalışıyorlar. Hamza Hoca da onlara şans verdi. Bu fırtası iyi kullandılar. Onlar için mutlu oldum. Şimdi Antalyaspor maçını düşünüyoruz" diye konuştu.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:01
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