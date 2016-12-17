Beşiktaş'ta yüksek gerilim
Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin moral bozukluğunun ardından Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında alınan ilk yenilgi keyifleri kaçırırken, futbolcuların gergin halleri sahaya da yansıdı.
Kasımpaşa'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Oğuzhan Özyakup ile Ricardo Quaresma bir pozisyonun ardından tartışma yaşadı.
SAHADA OLAN SAHADA KALIR
İlk yarıda Quaresma ile Oğuzhan arasında gerçekleşen gerginlik ile ilgili Şenol Güneş, "İkisi de verimli oynamadı. Verimsiz oyuncunun gerginliği olacaktır. Aboubakar, Cenk, Quaresma, Oğuzhan… Biz bunlardan gol bekliyoruz. Pas alışverişine bağlı gerginlikler olabilir ancak sahada kalır" şeklinde konuştu.
SAHADA OLAN SAHADA KALIR
İlk yarıda Quaresma ile Oğuzhan arasında gerçekleşen gerginlik ile ilgili Şenol Güneş, "İkisi de verimli oynamadı. Verimsiz oyuncunun gerginliği olacaktır. Aboubakar, Cenk, Quaresma, Oğuzhan… Biz bunlardan gol bekliyoruz. Pas alışverişine bağlı gerginlikler olabilir ancak sahada kalır" şeklinde konuştu.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞLI BAŞAK ŞEHİR MAÇINDA TRABZONUN BU AKŞAM 3 PENALTISI VERİLMEDİ. KONUŞUN YAZIN HADİ NEDEN YAZMIYORSUNUZ ? YOKSA TARAF MI TUTULUYOR HAA?
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞLI YENSEN HAKEMLE YENDİ DİYECEKLER YENİLSEN HAKEM YARDIM ETMEDİ DİYECEKLER. SONUÇTA BUNLARIN HEPSİ..... BELLİ.
- Tartışmalı pozisyon
Toplam 21
Yorum
BEŞİKTAŞ AĞLAMA FEBE AĞLAMAA
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