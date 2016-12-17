 Beşiktaş'ta yüksek gerilim – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Beşiktaş'ta yüksek gerilim

    Beşiktaş'ta yüksek gerilim

    Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin moral bozukluğunun ardından Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında alınan ilk yenilgi keyifleri kaçırırken, futbolcuların gergin halleri sahaya da yansıdı.

    Kasımpaşa'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ile Ricardo bir pozisyonun ardından tartışma yaşadı.

    SAHADA OLAN SAHADA KALIR
    İlk yarıda Quaresma ile Oğuzhan arasında gerçekleşen gerginlik ile ilgili Şenol Güneş, "İkisi de verimli oynamadı. Verimsiz oyuncunun gerginliği olacaktır. Aboubakar, Cenk, Quaresma, Oğuzhan… Biz bunlardan gol bekliyoruz. Pas alışverişine bağlı gerginlikler olabilir ancak sahada kalır" şeklinde konuştu.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:39
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