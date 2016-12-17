 Avcı: İşimiz zor – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Avcı: İşimiz zor

    Avcı: İşimiz zor
    Lider 'in hocası Abdullah Avcı, 'un güçlü bir rakip olduğunu söyledi. Avcı "Trabzon ile her zaman zorlu maçlar oynadık. Bunu kolaya çevirmeye çalışacağız. Emre Belözoğlu oynayacakmış gibi duruyor" diye konuştu.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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