 ‘6 puanlık bir maç’ – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    ‘6 puanlık bir maç’

    ‘6 puanlık bir maç’
    'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, Çaykur Rizespor ile kritik bir maça çıkacaklarını söyledi. İsmail Kartal sonrası takımı devralan Üzülmez "G.Antep'in daha üst sıralarda olması gerekiyor. 6 puanlık maçı kazanmak istiyoruz" dedi.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:04
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