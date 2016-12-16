Beşiktaş ile Kasımpaşa 27. randevuda
Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 27. kez karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın 55 golüne, Kasımpaşa 21 golle cevap verebildi.
Geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç 3-3 bitti. İkinci yarıda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ise ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz grupta hem de final grubunda birlikte yer alınca bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.
- Maçlar
Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
|Sezon
|1. Maç
|2. Maç
|1959-1960
|0 - 0
|1 - 0
|1960-1961
|1 - 1
|3 - 0
|1961-1962
|1 - 0
|0 - 0
|1962-1963
|3 - 0
|3 - 1
|Beyaz Grup
|3 - 0
|2 - 0
|Final Grubu
|1963-1964
|4 - 0
|2 - 0
|2007-2008
|2 - 1
|4 - 2
|2009-2010
|2 - 1
|2 - 2
|2010-2011
|1 - 1
|1 - 0
|2012-2013
|3 - 1
|1 - 3
|2013-2014
|3 - 0
|2 - 1
|2014-2015
|2 - 0
|5 - 1
|2015-2016
|3 - 3
|1 - 2
Not: Sonuçlarda ilk takım olarak Beşiktaş alınmıştır.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:37
- Quaresma'ya rekor teklif
Toplam 7
Yorum
relaks neee 20 milyonmu? kargo bizden olsun ..devre arası beklenmeden hemen yollanmalı..vaz geçerler falan..
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 31
Yorum
Ali ünver Demirören geldiğinden beri Galatasaray 3 Fenerbahçe 1 Beşiktaş 1 defa şampiyon oldu. Bu adam öyle bir konuşuyorki sanırsın Beşiktaş hersene şampiyon. Kendi rezilliğini örtmenin en güzel yolu başkasını suçlamaktır. Sen konuşmaya devam et. 3 tane as oyuncusunu kaybetmiş yerine gelenlerin de sakatlanmış takımla yarışıyorsunuz. Hiç merak etme. Biz bu sene de Şampiyonuz.
- Şenol Güneş açılışa geliyor
Toplam 3
Yorum
EMRAH342961 şenol hocanın ismi verilecek saygılar.
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