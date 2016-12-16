 Beşiktaş ile Kasımpaşa 27. randevuda – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    Beşiktaş ile Kasımpaşa 27. randevuda

    Beşiktaş ile Kasımpaşa 27. randevuda

    Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 27. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geride kalan 26 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 18'ini Beşiktaş kazandı, 6 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa sadece 2 kez galibiyete ulaşabildi.

    Beşiktaş'ın 55 golüne, Kasımpaşa 21 golle cevap verebildi.

    Geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç 3-3 bitti. İkinci yarıda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ise ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

    Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz grupta hem de final grubunda birlikte yer alınca bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

    - Maçlar

    Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

    Sezon 1. Maç 2. Maç
    1959-1960 0 - 0 1 - 0
    1960-1961 1 - 1 3 - 0
    1961-1962 1 - 0 0 - 0
    1962-1963 3 - 0 3 - 1 Beyaz Grup
    3 - 0 2 - 0 Final Grubu
    1963-1964 4 - 0 2 - 0
    2007-2008 2 - 1 4 - 2
    2009-2010 2 - 1 2 - 2
    2010-2011 1 - 1 1 - 0
    2012-2013 3 - 1 1 - 3
    2013-2014 3 - 0 2 - 1
    2014-2015 2 - 0 5 - 1
    2015-2016 3 - 3 1 - 2

    Not: Sonuçlarda ilk takım olarak Beşiktaş alınmıştır.

    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 10:37
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