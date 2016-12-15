 Süper Lig'de 15. hafta hakemleri – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Süper Lig'de 15. hafta hakemleri

    Süper Lig'de 15. hafta hakemleri

    Ligde 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    17 Aralık Cumartesi:

    16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halis Özkahya

    19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler

    18 Aralık Pazar:

    13.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım

    13.30 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

    16.00 Adanaspor-Kayserispor: Cüneyt Çakır

    19.00 Osmanlıspor-Galatasaray: Hüseyin Göçek

    19.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisar Belediyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

    19 Aralık Pazartesi:

    20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

    20.00 Bursaspor-Antalyaspor: Ali Palabıyık

    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:44
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