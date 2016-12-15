Süper Lig'de 15. hafta hakemleri
Ligde 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
17 Aralık Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halis Özkahya
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler
18 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım
13.30 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Adanaspor-Kayserispor: Cüneyt Çakır
19.00 Osmanlıspor-Galatasaray: Hüseyin Göçek
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisar Belediyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
19 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
20.00 Bursaspor-Antalyaspor: Ali Palabıyık
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:44
- İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i
Toplam 1
Yorum
adabı muaşeret Gönül isterki amed ile evinde yapılan maç vukuatsız geçsin..
- Trabzonspor'dan 'Çelenk bağışı' çağrısı
Toplam 1
Yorum
FB li biri Trabzonspor Kulübünü canı gönülden tebrik ediyorum.
- Hâlâ hakem tartışılıyor
Toplam 9
Yorum
partal Hakan Abi'ye , Arif Abiye bir sezonda çalınan 18 penaltıyı konuşmuyoruz.
Süper Lig'de 15. hafta hakemleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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