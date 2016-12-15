Hırçın isimler
Süper Lig'de geride kalan 14 haftada en fazla sarı kart gören Karabükspor'un stoperi Barış Başdaş oldu. 26 yaşındaki oyuncu 6 kez sararırken, bu oyuncuyu 5'er kartla şu isimler takip etti: Bekir Yılmaz, Dusko Tosic, Ümit Kurt, Tolga Ciğerci, Okay Yokuşlu, Selçuk Şahin, Ali Çamdalı, Samba Sow, Adem Büyük ve Abdoulaye Ba.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Toplam 8
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Toplam 23
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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