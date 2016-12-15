 Hırçın isimler – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Hırçın isimler

    Hırçın isimler
    Süper Lig'de geride kalan 14 haftada en fazla sarı kart gören Karabükspor'un stoperi oldu. 26 yaşındaki oyuncu 6 kez sararırken, bu oyuncuyu 5'er kartla şu isimler takip etti: Bekir Yılmaz, Dusko Tosic, Ümit Kurt, Tolga Ciğerci, Okay Yokuşlu, Selçuk Şahin, Ali Çamdalı, Samba Sow, Adem Büyük ve Abdoulaye Ba.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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