 Lens direğe takıldı – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Lens direğe takıldı

    Lens direğe takıldı

    Fenerbahçe'de dün bilindik görüntüsünden uzaktı.

    Hollandalı futbolcu hücum alanında etkili bir performans sergileyemezken gole frikikte çok yaklaştı. Dakikalar 49'u gösterirken Antalyaspor'un sağ kanadından kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına Lens geldi. 29 yaşındaki futbolcu herkes kendisinden orta yapılmasını beklerken topu direkt kaleye yolladı. Muhteşem bir falso alan Lens'in vuruşunda meşin yuvaklak üst direğe çarparak auta gitti. Çok pas hatası yapan 76. dakikada yerini Aatıf'a bıraktı.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:59
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