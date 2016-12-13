Lens direğe takıldı
Fenerbahçe'de Jeremain Lens dün bilindik görüntüsünden uzaktı.
Hollandalı futbolcu hücum alanında etkili bir performans sergileyemezken gole frikikte çok yaklaştı. Dakikalar 49'u gösterirken Antalyaspor'un sağ kanadından kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına Lens geldi. 29 yaşındaki futbolcu herkes kendisinden orta yapılmasını beklerken topu direkt kaleye yolladı. Muhteşem bir falso alan Lens'in vuruşunda meşin yuvaklak üst direğe çarparak auta gitti. Çok pas hatası yapan Jeremain Lens 76. dakikada yerini Aatıf'a bıraktı.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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