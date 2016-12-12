 Roni: Birkaç zafere bakar – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    : Birkaç zafere bakar

    Roni: Birkaç zafere bakar
    'un Brezilyalı futbolucu , 4-1'lik yenilgisini unutturmak ve ligdeki kötü gidişi bitirmek için Kayserispor karşılaşmasına motive olduklarını söyledi. 4 gol, 2 asistle takımın en skorer ismi olan sambacı, "Lig daha uzun. Son sırada olmamız düştüğümüz anlamına gelmez. Aradaki puan farkları arka arkaya birkaç galibiyetle kapatılabilir" ifadelerini kullandı.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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