Passolig'den şehit ailelerine destek

Kazancı, yaptığı yazılı açıklamada, şehit ailelerine her türlü katkıyı sağlamaya gönüllü olduklarını belirtti.

"Passolig olarak bu maçtan doğacak tüm gelirlerimizi Beşiktaş Kulübü ile ortak hareket ederek şehit ailelerine bağışlıyoruz." ifadesini kullanan Kazancı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkece bu üzücü saldırıda kaybettiğimiz vatandaşlarımızın yasını tutuyoruz. Milletimizin, huzurumuza ve birliğimize yönelik terör saldırıları karşısında sergilediği dayanışma ve beraberlik ruhunu güçlendirmek için hepimiz elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. Biz de gerek maddi gerekse manevi açıdan şehitlerimizin ailelerine her türlü katkıyı farklı platformlarda sağlamaya gönüllüyüz. Beşiktaş bu kapsamda çok önemli bir adım atarak şehitlerimizin aileleri için bir kampanya başlattı. Biz de bu sürece destek olmak üzere Beşiktaş-Kayserispor maçı özelinde bilet satışlarından elde ettiğimiz geliri almamaya karar verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dilerim."

Beşiktaş Kulübü, Kayserispor ile oynayacağı maçta elde edilecek gelirleri şehit ailelerine bağışlama kararı aldığını duyurmuştu.