Passolig'den şehit ailelerine destek
Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, 14 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak maçtaki gelirlerini, İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşenlerin ailelerine bağışlama kararı aldıklarını açıkladı.
Kazancı, yaptığı yazılı açıklamada, şehit ailelerine her türlü katkıyı sağlamaya gönüllü olduklarını belirtti.
"Passolig olarak bu maçtan doğacak tüm gelirlerimizi Beşiktaş Kulübü ile ortak hareket ederek şehit ailelerine bağışlıyoruz." ifadesini kullanan Kazancı, açıklamasında şunları kaydetti:
"Ülkece bu üzücü saldırıda kaybettiğimiz vatandaşlarımızın yasını tutuyoruz. Milletimizin, huzurumuza ve birliğimize yönelik terör saldırıları karşısında sergilediği dayanışma ve beraberlik ruhunu güçlendirmek için hepimiz elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. Biz de gerek maddi gerekse manevi açıdan şehitlerimizin ailelerine her türlü katkıyı farklı platformlarda sağlamaya gönüllüyüz. Beşiktaş bu kapsamda çok önemli bir adım atarak şehitlerimizin aileleri için bir kampanya başlattı. Biz de bu sürece destek olmak üzere Beşiktaş-Kayserispor maçı özelinde bilet satışlarından elde ettiğimiz geliri almamaya karar verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dilerim."
Beşiktaş Kulübü, Kayserispor ile oynayacağı maçta elde edilecek gelirleri şehit ailelerine bağışlama kararı aldığını duyurmuştu.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:33
- SON DAKİKA | Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 27
Yorum
gsli helal kardeşim
- Galatasaraylı sporcunun kardeşi de şehit oldu
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ALLAH RAHMET EYLESIN COK GENC BIR KARDESIMIZ. YA DURSUN SAYGISIZI NE BICIM BASKANSIN, GS'DAN BIR BAS SAGLIGI YOKMU? FB UNIFORMALI BIR KARDESIMIZ SEHIT OLMUS FB CLUBU HEMEN BAS SAGLIGI DILEDI BU DURSUN DENILEN CEMIYET ADAMI HICDE DEGILMIS. NERDENDE GELDI , BOYLE BIRGUNDE SPORCUSUNA VAZIFESINI YAPMIYOR.
- SON DAKİKA | Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 27
Yorum
MRT ÇEKİLEBİLECEK EN İYİ KURALAR ÇIKTI BENCE 3 TAKIMDA RAHAT GEÇER BU TURU EĞER CİDDİYE ALIRSALAR OYNADIKLARI TAKIMLARI !!! BELÇİKA TAKIMLARI ZOR TAKIMLARLA EŞLEŞTİLER ÜLKE PUNI İÇİN BU ÇOK İYİ OLDU !!! TEK YÜREK TEK HEDEF HERŞEY TÜRKİYE İÇİN !!!! BAŞARILAR TÜRK TAKIMLARI !!!!!!!!!!!!!!
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