Osmanlıspor tam gaz devam
UEFA Avrupa Ligi’nde L Grubu’ndan lider çıkan başkent ekibi, ligde de Akhisar’ı deplasmanda yendi; yükselişini sürdürdü.
LİG, KUPA, AVRUPA FARK ETMİYOR
Kupada Gaziantep'i, ligde Karabük'ü 2-1 deviren Osmanlıspor, Avrupa'da da Zürih'i 2-0'la geçmişti. Dün de zafere uzanan başkent temsilcisi, böylece son 4 karşılaşmasından da zaferle ayrıldı.
AKÇAY: TESİSLERDE YATIYORUZ
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımı kutluyorum, çok büyük özveriyle oynuyoruz. Tesislerde yatıyoruz. Kazandığımız için çok mutluyuz" dedi. Kaçırılan penaltının moral bozmasına rağmen çabuk toparladıklarının altını çizen tecrübeli hoca, "Evimize mutlu dönmek güzel. Devre arasına kadar bu şekilde devam etmek amacındayız" ifadelerini kullandı.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:10
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Toplam 2
Yorum
kubilay Beşiktaşın ekmeğini yiyen güzel insan, yediği kabı pisletmeyen adamlardan.
- Cenk var, sorun yok
Toplam 1
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sanane Cenk ve Abubakar ile bu takim sampiyon olamaz!!!! Kadroya ve takima yazik olur. Cok iyi futbolu süslendirecek golcü yok!
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
Esali-Ereğli Milletimizin Polis Teşkilatinin ve Beşiktaş Camiasinin Başi Sağolsun. Vefa Müdürümüzü Înşaallah Yarin Ereğli de Rabbimize Olan Yolculuğunda Yanliz Birakmayacağiz. Kozluda ki Şehidimize ve Tüm Şehitlerimizr Sonsuz Rahmet Diliyorum Milletimizin Başi Sağ Olsun..
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