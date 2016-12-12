 Osmanlıspor tam gaz devam – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    tam gaz devam

    Osmanlıspor tam gaz devam

    ’nde L Grubu’ndan lider çıkan başkent ekibi, ligde de Akhisar’ı deplasmanda yendi; yükselişini sürdürdü.

    Süper Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan misafir ekip, Serdar Kesimal'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geçti. Oyuna 2. yarıda giren Vaz Te 50'de skorbordu eşitledi: 1-1. 80. dakikada Ndiaye ile penaltı atışından yararlanamayan , 5 dakika sonra Aminu Umar'ın golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Osmanlı'da sarı kart gören Pinto, Galatasaray sınavında cezalı duruma düştü. Ligde 5 maçtır yenilmeyen Osmanlıspor üst üste 2. galibiyetini elde etti. Öte yandan maç öncesi İstanbul'daki terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.

    LİG, KUPA, AVRUPA FARK ETMİYOR
    Kupada Gaziantep'i, ligde Karabük'ü 2-1 deviren Osmanlıspor, Avrupa'da da Zürih'i 2-0'la geçmişti. Dün de zafere uzanan başkent temsilcisi, böylece son 4 karşılaşmasından da zaferle ayrıldı.

    AKÇAY: TESİSLERDE YATIYORUZ
    Osmanlıspor Teknik Direktörü , maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımı kutluyorum, çok büyük özveriyle oynuyoruz. Tesislerde yatıyoruz. Kazandığımız için çok mutluyuz" dedi. Kaçırılan penaltının moral bozmasına rağmen çabuk toparladıklarının altını çizen tecrübeli hoca, "Evimize mutlu dönmek güzel. Devre arasına kadar bu şekilde devam etmek amacındayız" ifadelerini kullandı.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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