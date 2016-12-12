Konya lige döndü
Perşembe gecesi Gent yenilgisiyle Avrupa defterini kapatan Atiker Konyaspor, seyircisi önünde Kayserispor’u Ali Çamdalı’nın golüyle yenip 3 puana uzandı.
Öte yandan iki takım futbolcuları sahaya "Terörü lanetliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" yazıl pankartla çıktılar. Seremoni sonrası da ellerindeki karanfilleri maçta görevli polis ekiplerine verdiler. Bu hareket tribünlerden büyük alkış aldı.
HEDEFE ULAŞTIK
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hedefledikleri puan grubuna ulaştıklarını belirtti. Kocaman, "Herkes ihtiyaca göre oynadı. Bu yoğun maç trafiğinde, maç öncesi bir şekilde kazanmayı istiyorduk. Kazandık. Hedefledimiz puan grubuna ulaşmayı da sonunda başardık" dedi.
TELAFİ EDECEĞİZ
Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme, Konyaspor'u iyi analiz ettiklerini ancak talihsiz bir gol yediklerini belirterek, "Puan ya da puanlar almak için gelmiştik. Futbol adına sahada gerekeni yaptık. Bunun telefisini son iki hafta yapacağız. Oyundan ve çocukların hırsından memnunum" şeklinde konuştu.
'ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ
Konya ve Kayserisporlu taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diyerek maçta tempo tuttular. Maraton tribününde Konyalı şehitlerin fotoğraflarının olduğu bir de pankart açıldı.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
- Slaven Bilic: "Puanı Türkiye'ye adıyorum"
Toplam 2
Yorum
kubilay Beşiktaşın ekmeğini yiyen güzel insan, yediği kabı pisletmeyen adamlardan.
- Cenk var, sorun yok
Toplam 1
Yorum
sanane Cenk ve Abubakar ile bu takim sampiyon olamaz!!!! Kadroya ve takima yazik olur. Cok iyi futbolu süslendirecek golcü yok!
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
Esali-Ereğli Milletimizin Polis Teşkilatinin ve Beşiktaş Camiasinin Başi Sağolsun. Vefa Müdürümüzü Înşaallah Yarin Ereğli de Rabbimize Olan Yolculuğunda Yanliz Birakmayacağiz. Kozluda ki Şehidimize ve Tüm Şehitlerimizr Sonsuz Rahmet Diliyorum Milletimizin Başi Sağ Olsun..
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