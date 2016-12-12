 Konya lige döndü – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Konya lige döndü

    Konya lige döndü

    Perşembe gecesi Gent yenilgisiyle Avrupa defterini kapatan , seyircisi önünde ’u ’nın golüyle yenip 3 puana uzandı.

    Avrupa defterini erken kapatan , 'e Kayseri galibiyetiyle dönüş yaptı: 1-0. Yeşil-beyazlı takım, 44. dakikada 'nın attığı tek golle galibiyete uzanarak yara sarmayı başardı. Misafir ekip ikinci devrede etkili olmaya çalışsa da Konya kalecisi Serkan Kırıntılı gole izin vermedi. Konyaspor, bu sonuçla haftayı 6. sırada kapattı. Galibiyet hasretini 6 maça çıkarıp 9 puanda kalan ise 17. sırada yer aldı.

    Öte yandan iki takım futbolcuları sahaya "Terörü lanetliyoruz. Milletimizin başı sağolsun" yazıl pankartla çıktılar. Seremoni sonrası da ellerindeki karanfilleri maçta görevli polis ekiplerine verdiler. Bu hareket tribünlerden büyük alkış aldı.

    HEDEFE ULAŞTIK
    Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hedefledikleri puan grubuna ulaştıklarını belirtti. Kocaman, "Herkes ihtiyaca göre oynadı. Bu yoğun maç trafiğinde, maç öncesi bir şekilde kazanmayı istiyorduk. Kazandık. Hedefledimiz puan grubuna ulaşmayı da sonunda başardık" dedi.

    TELAFİ EDECEĞİZ
    Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme, Konyaspor'u iyi analiz ettiklerini ancak talihsiz bir gol yediklerini belirterek, "Puan ya da puanlar almak için gelmiştik. Futbol adına sahada gerekeni yaptık. Bunun telefisini son iki hafta yapacağız. Oyundan ve çocukların hırsından memnunum" şeklinde konuştu.

    'ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ
    Konya ve Kayserisporlu taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diyerek maçta tempo tuttular. Maraton tribününde Konyalı şehitlerin fotoğraflarının olduğu bir de pankart açıldı.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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