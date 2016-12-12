 Ferhat’a operasyon – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Ferhat’a operasyon

    Ferhat’a operasyon
    'un kalecisi menisküs ameliyatı edildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kaleci Ferhat'ın bugün sabah saatlerinde Antalya'daki özel bir hastanede menisküs operasyonu geçirdiği belirtildi. Ferhat'ın devre arası kampına yetişmesinin beklendiği kaydedildi. F.Bahçe ile bugün oynanacak maçta, takımın kalesini Fornezzi koruyacak.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:07
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