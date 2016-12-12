Eto'o'dan Beşiktaş saldırısına dua
Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Samuel Eto'o, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybedenler için üzerinde, 'Teröre Hayır' yazılı siyah tişörtle dua etti.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:45
- SON DAKİKA | Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 27
Yorum
gsli helal kardeşim
- Galatasaraylı sporcunun kardeşi de şehit oldu
Toplam 5
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FUTBOL USA ALLAH RAHMET EYLESIN COK GENC BIR KARDESIMIZ. YA DURSUN SAYGISIZI NE BICIM BASKANSIN, GS'DAN BIR BAS SAGLIGI YOKMU? FB UNIFORMALI BIR KARDESIMIZ SEHIT OLMUS FB CLUBU HEMEN BAS SAGLIGI DILEDI BU DURSUN DENILEN CEMIYET ADAMI HICDE DEGILMIS. NERDENDE GELDI , BOYLE BIRGUNDE SPORCUSUNA VAZIFESINI YAPMIYOR.
- SON DAKİKA | Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 27
Yorum
MRT ÇEKİLEBİLECEK EN İYİ KURALAR ÇIKTI BENCE 3 TAKIMDA RAHAT GEÇER BU TURU EĞER CİDDİYE ALIRSALAR OYNADIKLARI TAKIMLARI !!! BELÇİKA TAKIMLARI ZOR TAKIMLARLA EŞLEŞTİLER ÜLKE PUNI İÇİN BU ÇOK İYİ OLDU !!! TEK YÜREK TEK HEDEF HERŞEY TÜRKİYE İÇİN !!!! BAŞARILAR TÜRK TAKIMLARI !!!!!!!!!!!!!!
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