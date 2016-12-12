 Eto'o'dan Beşiktaş saldırısına dua – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    'dan Beşiktaş saldırısına dua

    Eto'o'dan Beşiktaş saldırısına dua

    Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Samuel , İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybedenler için üzerinde, 'Teröre Hayır' yazılı siyah tişörtle dua etti.

    Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Antalya Stadında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ev sahibi takım Antalyaspor, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde 'Teröre Hayır' yazılı siyah tişörtle çıktı. Antalyaspor'un dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Kamerunlu Samuel , sahaya girmeden çizgi üzerinde, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybedenler için dua etti.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:45
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