 Beşiktaş’tan puan alacağız – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    ’tan puan alacağız

    Beşiktaş’tan puan alacağız

    ’nın hocası Özdeş, 10 kişi kaldıkları Rize deplasmanından zaferle dönmenin kendilerine öz güven verdiğini söyleyip ekledi: “’tan mutlaka puan alacağız”

    Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ligde 4 hafta sonra kazandıkları Rizespor maçında şeytanın bacağını kırdıklarını belirterek, bu haftaki Beşiktaş sınavından da puan almayı hedeflediklerini dile getirdi. Deplasmanda üstelik 10 kişi kalmalarına rağmen 3 puan almanın kendilerine öz güven verdiğinin altını çizen usta çalıştırıcı, "Ligin en iyi takımıyla evimizde oynayacağız. Sonuç ne olur bilinmez ama puan almak için sahaya çıkacağız" diye konuştu.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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