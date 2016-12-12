 Alanya bir ilki başardı – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Alanya bir ilki başardı

    Alanya bir ilki başardı

    Karabük’ü Love’un golleriyle yenerek bu sezonki ilk deplasman zaferini aldı.

    , deplasmanda karşılaştığı 'u ile devirdi: 2-0. Alanyaspor, rakibine oranla daha çok gol pozisyonu bulduğu mücadelede Brezilyalı oyuncunun 33'teki penaltısıyla öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 66. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Love, galibiyeti perçinledi. Tecrübeli forvet ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti. Alanyaspor bu sonuçla bu sezon ilk kez bir dış saha maçından galibiyetle ayrılırken, Karabük ise üst üste 2. yenilgisini yaşadı. Gelecek hafta Alanya Akhisar'ı, Karabük de Konyaspor'u ağırlayacak.

    ALTINDAN DA DEĞERLİ
    Alanyaspor Teknik Direktörü , "Altında da değerli bir üç puan aldık" dedi. Şehit olan polislerimize ve vatandaşlarımıza başsağlığı dileyen Kalpar, "Benim oyuncularımın en iyisini yapabilecek inançları vardır. İyi oyunumuzun mükafatını şuan yaşadık" şeklinde konuştu.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:03
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