Vagner Love'dan sevgilerle
Spor Toto Süper Lig 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda konuğu olduğu Karabükspor'u 2-0'la geçti.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan ve Mete Kalkavan'un düdük çaldığı mücadelede konuk ekip Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller 33. (penaltıdan) ve 66. dakikalarda Vagner Love'ın ayağından geldi.
Bu sonucun ardından puanını 17'ye çıkaran Alanyaspor 11. sıraya yükselirken, 10. sıradaki Karabükspor 17 puanda kaldı.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 15:25
- Harun'un serisini Cenk bozdu
Toplam 19
Yorum
pancu joshuanın koluna bakan yok galiba kol ile engelleme tutma ne zamandan beri serbest bu pozisyona penaltı degil diyenler kesinlikle taraflı
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 9
Yorum
I.D.33 Türk milletini kökten temizlemek anca atom bombasi ile olur ama cografi acisindan bu mümkün degil, ondan icde huzursuzluk yaratiliyor
- Avrupa'da rakipler belli oluyor
Toplam 1
Yorum
KadıköyBoğası İnş. Fenerbahçeye Astra Giurgiu,Bjk'ye de B.Mönchengladbach gelir.
Vagner Love'dan sevgilerle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.