 Vagner Love'dan sevgilerle – Fotomaç – 11 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Vagner Love'dan sevgilerle

    Vagner Love'dan sevgilerle

    Spor Toto Süper Lig 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda konuğu olduğu Karabükspor'u 2-0'la geçti.

    Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan ve Mete Kalkavan'un düdük çaldığı mücadelede konuk ekip Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller 33. (penaltıdan) ve 66. dakikalarda Vagner Love'ın ayağından geldi.

    Bu sonucun ardından puanını 17'ye çıkaran Alanyaspor 11. sıraya yükselirken, 10. sıradaki Karabükspor 17 puanda kaldı.

    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 15:25
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vagner Love'dan sevgilerle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.