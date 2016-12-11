Galatasaray - Gaziantepspor | Canlı Anlatım
Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçında Galatasaray sahasında Gaziantepspor'u konuk ediyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.
Son iki maçında Bursaspor ve Kasımpaşa'yı mağlup ederek iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılılar, taraftarları önünde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Orhan Atik'in gönderilmesinin ardından kısa süreli bir sarsıntı yaşayan Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantepspor'u konuk ediyor. TT Arena'da saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Umut Meler yönetiyor.
Ligde son iki maçında Bursaspor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynayacağı maçtan da 3 puanla ayrılarak, galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Sezonun geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Cimbom, Süper Lig'de 26 puanla 3. sırada bulunuyor. Hafta içinde teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayrılan Gaziantepspor sahaya antrenör Tahsin Tam yönetiminde çıkıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar, Hakan, Carole, De Jong, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski
Gaziantepspor: Gökhan, Elyasa, Şenol, Doğanay, Bruno Mota, Fatau, Musa, Muhammed, Kangwa, Larsson, Ghilas
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 19:01
- Galatasaray - Gaziantepspor | Canlı Anlatım
Toplam 1
Yorum
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, yasin hariç iyi kadro
- Çebi: “Kararlarda yanlış yok”
Toplam 17
Yorum
mehmetfb ahmet edendi kiev maçından sonra sesin çıkmıyodu ama hakemler senin için bişey yaptımı göğsünüzü gere gere anlatırsınız apaçık herşey ortada türkiyede hakemler olmasa siz bi hiçsiniz
- Alın terimizle kazandık
Toplam 8
Yorum
mehmetfb 2 saçma penaltı verimeyen kırmızı kartlarınız ve alınteri vay beeeeeeeeeeeeeee şenool ve bjk gerisi size kalmış
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