Galatasaray - Gaziantepspor | Canlı Anlatım

Son iki maçında Bursaspor ve Kasımpaşa'yı mağlup ederek iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılılar, taraftarları önünde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Orhan Atik'in gönderilmesinin ardından kısa süreli bir sarsıntı yaşayan Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantepspor'u konuk ediyor. TT Arena'da saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Umut Meler yönetiyor.



Ligde son iki maçında Bursaspor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynayacağı maçtan da 3 puanla ayrılarak, galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Sezonun geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Cimbom, Süper Lig'de 26 puanla 3. sırada bulunuyor. Hafta içinde teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayrılan Gaziantepspor sahaya antrenör Tahsin Tam yönetiminde çıkıyor.







İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar, Hakan, Carole, De Jong, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

Gaziantepspor: Gökhan, Elyasa, Şenol, Doğanay, Bruno Mota, Fatau, Musa, Muhammed, Kangwa, Larsson, Ghilas