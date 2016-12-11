 Galatasaray - Gaziantepspor | Canlı Anlatım – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    - | Canlı Anlatım

    Galatasaray - Gaziantepspor | Canlı Anlatım

    14. hafta maçında sahasında 'u konuk ediyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.

    Son iki maçında Bursaspor ve Kasımpaşa'yı mağlup ederek iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılılar, taraftarları önünde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

    Orhan Atik'in gönderilmesinin ardından kısa süreli bir sarsıntı yaşayan , Süper Lig'in 14. haftasında 'u konuk ediyor. TT Arena'da saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Umut Meler yönetiyor.

    Ligde son iki maçında Bursaspor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynayacağı maçtan da 3 puanla ayrılarak, galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Sezonun geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Cimbom, Süper Lig'de 26 puanla 3. sırada bulunuyor. Hafta içinde teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayrılan Gaziantepspor sahaya antrenör Tahsin Tam yönetiminde çıkıyor.



    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar, Hakan, Carole, De Jong, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

    Gaziantepspor: Gökhan, Elyasa, Şenol, Doğanay, Bruno Mota, Fatau, Musa, Muhammed, Kangwa, Larsson, Ghilas

    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 19:01
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