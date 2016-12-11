Avrupa fırtınası ligde de esiyor

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Akhisar Belediyespor sahasında Avrupa Ligi'nde L Grubu'nu 10 puanla lider tamamlayan Osmanlıspor'u ağırladı.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Alper Ulusoy düdük çaldı.

Maçın 33. dakikasında Akhisar'dan Serdar Kesimal'ın kendi kalesine attığı golle konuk ekip Osmanlıspor 1-0 öne geçerken 51. dakikada Ricardo Vaz Te skora dengeyi getiren golü kaydetti: 1-1.

Mücadelenin son bölümleri kıran kırana geçerken Osmanlıspor 80. dakikada penaltı kazandı fakat topun başına geçen Badou Ndiaye topu kaleci Bora Kök'ün üzerine nişanlayınca atışı gole çeviremedi.

Galibiyet golü için baskılarını artıran Osmanlıspor'da 85. dakikada sahneye bu kez Umar Aminu çıktı ve attığı şık golle konuk ekibe 3 puanı getiren isim oldu: 2-1.

Bu sonucun ardından Osmanlıspor 22 puana ulaşarak ligde 6. sıraya yükselirken 13. sıradaki Akhisar Belediyespor 16 puanda kaldı.