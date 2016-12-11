Avrupa fırtınası ligde de esiyor
Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor deplasmanda konuğu olduğu Akhisar Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Akhisar Belediyespor sahasında Avrupa Ligi'nde L Grubu'nu 10 puanla lider tamamlayan Osmanlıspor'u ağırladı.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Alper Ulusoy düdük çaldı.
Maçın 33. dakikasında Akhisar'dan Serdar Kesimal'ın kendi kalesine attığı golle konuk ekip Osmanlıspor 1-0 öne geçerken 51. dakikada Ricardo Vaz Te skora dengeyi getiren golü kaydetti: 1-1.
Mücadelenin son bölümleri kıran kırana geçerken Osmanlıspor 80. dakikada penaltı kazandı fakat topun başına geçen Badou Ndiaye topu kaleci Bora Kök'ün üzerine nişanlayınca atışı gole çeviremedi.
Galibiyet golü için baskılarını artıran Osmanlıspor'da 85. dakikada sahneye bu kez Umar Aminu çıktı ve attığı şık golle konuk ekibe 3 puanı getiren isim oldu: 2-1.
Bu sonucun ardından Osmanlıspor 22 puana ulaşarak ligde 6. sıraya yükselirken 13. sıradaki Akhisar Belediyespor 16 puanda kaldı.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:04
- Çebi: “Kararlarda yanlış yok”
Toplam 17
Yorum
mehmetfb ahmet edendi kiev maçından sonra sesin çıkmıyodu ama hakemler senin için bişey yaptımı göğsünüzü gere gere anlatırsınız apaçık herşey ortada türkiyede hakemler olmasa siz bi hiçsiniz
- Alın terimizle kazandık
Toplam 8
Yorum
mehmetfb 2 saçma penaltı verimeyen kırmızı kartlarınız ve alınteri vay beeeeeeeeeeeeeee şenool ve bjk gerisi size kalmış
- İşte Galatasaray'ın Gaziantep maçı 11'i
Toplam 11
Yorum
GSCİMBOM muslera-linnes-serdar-hakan-carole-de jong-selçuk-sneijder-podolski-bruma-eren çıkması gereken kadro bu mecburi ilk 11 olanlarda var ama yapcak bişey yok devre arasına kadar
Avrupa fırtınası ligde de esiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.