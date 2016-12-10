 Samuel 'Paşa' kötü gidişe 'dur' dedi – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Samuel 'Paşa' kötü gidişe 'dur' dedi

    Samuel 'Paşa' kötü gidişe 'dur' dedi

    Kasımpaşa, Samuel Eduok'un attığı golle Çaykur Rizespor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü ve 4 haftalık kötü gidişe 'dur' dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor deplasmanındaydı.

    Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynan maçta konuk ekip 43. dakikada Samuel Eduok'la bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Kasımpaşa'nın galibiyet golünü atan Samuel Eduok 83. dakikada ise gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

    Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 15'e yükseltirken, rahat 4 hafta sonra rahat bir nefes almış oldu. En son galibiyetini 9. haftada oynanan Alanyaspor maçında 2-1'lik skorla alan Kasımpaşa, dört haftadır kazanamamış 3 yenilgi ve 1 beraberlik almıştı.

    Haftayı Kasımpaşa yenilgisiyle kapatan Çaykur Rizespor ise kötü gidişe dur diyemedi ve mağlubiyet serisini 4 maça çıkarttı.

    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:56
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