Samuel 'Paşa' kötü gidişe 'dur' dedi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor deplasmanındaydı.

Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynan maçta konuk ekip 43. dakikada Samuel Eduok'la bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Kasımpaşa'nın galibiyet golünü atan Samuel Eduok 83. dakikada ise gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 15'e yükseltirken, rahat 4 hafta sonra rahat bir nefes almış oldu. En son galibiyetini 9. haftada oynanan Alanyaspor maçında 2-1'lik skorla alan Kasımpaşa, dört haftadır kazanamamış 3 yenilgi ve 1 beraberlik almıştı.

Haftayı Kasımpaşa yenilgisiyle kapatan Çaykur Rizespor ise kötü gidişe dur diyemedi ve mağlubiyet serisini 4 maça çıkarttı.