Samuel 'Paşa' kötü gidişe 'dur' dedi
Kasımpaşa, Samuel Eduok'un attığı golle Çaykur Rizespor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü ve 4 haftalık kötü gidişe 'dur' dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor deplasmanındaydı.
Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynan maçta konuk ekip 43. dakikada Samuel Eduok'la bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Kasımpaşa'nın galibiyet golünü atan Samuel Eduok 83. dakikada ise gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 15'e yükseltirken, rahat 4 hafta sonra rahat bir nefes almış oldu. En son galibiyetini 9. haftada oynanan Alanyaspor maçında 2-1'lik skorla alan Kasımpaşa, dört haftadır kazanamamış 3 yenilgi ve 1 beraberlik almıştı.
Haftayı Kasımpaşa yenilgisiyle kapatan Çaykur Rizespor ise kötü gidişe dur diyemedi ve mağlubiyet serisini 4 maça çıkarttı.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:56
- Prim kadar ceza
Toplam 4
Yorum
1903 N51 bu artisti kadro dışı bırakılıp, devre arasına kadar CENK ve ÖMER ile yoluma bakar. devre arasında GOMEZ'i transfer ederım. bunu da geri yollarım
- Akıllı ol oğlum ne yapıyorsun!
Toplam 15
Yorum
fener düşmanlarına cevap veren fenerli genç Hangi takımlısın bilmem ama fenerbahçe m.united ın olduğu grubu lider bitirdi biliyorsun değil mi
- "Adı gibi yancı bir hakem"
Toplam 46
Yorum
Adana Adamın topa gelişi kırmızı kart ötesini hiç irdelemeye gerek yok... İlla ayak mı kırılsın faul için...
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