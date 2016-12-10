Beşiktaş-Bursaspor I 19:00
Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Bursaspor'u ağırlıyor.
Son iki lig maçında Başakşehir ve F.Bahçe ile berabere kalarak 4 puan kaybeden Beşiktaş'ta hedef, Vodafone Arena'da Bursaspor'u devirerek zirveden kopmamak. Beşiktaş Süper Lig'in 14. haftasında bugün saat 19.00'da Bursaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'in son 2 haftasında beraberlik alan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e 6-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Bursaspor'u yenerek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Ligin 12. haftasında evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 13. haftada ise F.Bahçe ile deplasmanda yaptığı derbi maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. haftasında dış sahada Dinamo Kiev'e karşı aldığı 6-0'lık mağlubiyetin etkilerini de silmeye çalışacak SİYAH-beyazlı takımda sarı kart cezası bulunan Ricardo Quaresma, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.STAT: Vodafone Arena
HAKEM: Bülent Yıldırım
SAAT: 19:00
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Necip, Atiba, Olcay, Oğuzhan, Cenk, Aboubakar.
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
BURSASPOR: Harun, Aziz Behich, Ertuğrul, İsmail, Erdem, Jorquera, Merter Yüce, J.John, Batalla, Del Valle, Deniz Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:58
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Toplam 4
Yorum
mavis yarin macda kazanacayiz haydi cimbommm sov zamanin
- Prim kadar ceza
Toplam 4
Yorum
1903 N51 bu artisti kadro dışı bırakılıp, devre arasına kadar CENK ve ÖMER ile yoluma bakar. devre arasında GOMEZ'i transfer ederım. bunu da geri yollarım
- Akıllı ol oğlum ne yapıyorsun!
Toplam 15
Yorum
fener düşmanlarına cevap veren fenerli genç Hangi takımlısın bilmem ama fenerbahçe m.united ın olduğu grubu lider bitirdi biliyorsun değil mi
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