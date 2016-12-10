 Beşiktaş-Bursaspor I 19:00 – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Beşiktaş-Bursaspor I 19:00

    Beşiktaş-Bursaspor I 19:00

    Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Bursaspor'u ağırlıyor.

    Son iki lig maçında Başakşehir ve F.Bahçe ile berabere kalarak 4 puan kaybeden Beşiktaş'ta hedef, Vodafone Arena'da Bursaspor'u devirerek zirveden kopmamak. Beşiktaş Süper Lig'in 14. haftasında bugün saat 19.00'da Bursaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'in son 2 haftasında beraberlik alan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e 6-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Bursaspor'u yenerek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Ligin 12. haftasında evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 13. haftada ise F.Bahçe ile deplasmanda yaptığı derbi maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. haftasında dış sahada Dinamo Kiev'e karşı aldığı 6-0'lık mağlubiyetin etkilerini de silmeye çalışacak SİYAH-beyazlı takımda sarı kart cezası bulunan Ricardo Quaresma, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

    STAT: Vodafone Arena
    HAKEM: Bülent Yıldırım
    SAAT: 19:00
    BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Necip, Atiba, Olcay, Oğuzhan, Cenk, Aboubakar.
    TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
    BURSASPOR: Harun, Aziz Behich, Ertuğrul, İsmail, Erdem, Jorquera, Merter Yüce, J.John, Batalla, Del Valle, Deniz Yılmaz
    TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:58
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