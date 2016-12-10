Başakşehir tekledi!

Karşılaşmanın 19. dakikasında Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Orta sahadan atılan uzun pasla ceza alanında topla buluşan Edin Visca'nın bekletmeden sağ çaprazdan kale ağzına yaptığı ortasına hareketlenen Mehmet Batdal'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğinden geri geldi.

Başkentte 37. dakikada Gençlerbirliği'nde sol kanattan kazanılan korneri kullanan Abdul Khalili'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Joseph Attamah'tan seken top Vedat Muriqi'e çarparak ağlarla buluştu ancak hakem Ümit Öztürk Vedat Muriqi'in elle topa dokunduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

İlk yarıda karşılıklı ataklar olmasına karşın gol sesi çıkmadı ekipler soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

İkinci yarıya ev sahibi ekip etkili başlıyor. 54. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Uğur Çiftçi'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Eren Albayrak'tan dönen topa hareketlenen İrfan Can Kahveci'nin topun gelişine yaptığı etkili vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıktı.

Medipol Başakşehir atağında ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Johannes Hopf çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve Başakşehir sahadan 1 puanla ayrılarak liderliğini sürdürdü. Gençlerbirliği ise 19 puanla 7. sıra yükseldi.