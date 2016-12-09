 TFF'den talimat değişikliği – Fotomaç – 09 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'den talimat değişikliği

    TFF'den talimat değişikliği

    () yönetim kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gitti.

    'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kurul, Kulüp lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 80. Maddesi'nin 2. fıkrası (b) bendinde yer alan Ulusal Lisans için kabul edilebilir sapma miktarının 2017-2018 sezonunda yüzde 10'a düşürülmesi, 2018-2019 sezonundan itibaren ise kulüplerinde 10 milyon TL'yi, kulüplerinde ise 3 milyon TL'yi aşamayacağını kararlaştırdı.

    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 19:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TFF'den talimat değişikliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.