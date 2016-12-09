TFF'den talimat değişikliği

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kurul, Kulüp lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 80. Maddesi'nin 2. fıkrası (b) bendinde yer alan Ulusal Lisans için kabul edilebilir sapma miktarının 2017-2018 sezonunda yüzde 10'a düşürülmesi, 2018-2019 sezonundan itibaren ise Spor Toto Süper Lig kulüplerinde 10 milyon TL'yi, TFF 1. Lig kulüplerinde ise 3 milyon TL'yi aşamayacağını kararlaştırdı.