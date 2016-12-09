TFF'den talimat değişikliği
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gitti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kurul, Kulüp lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 80. Maddesi'nin 2. fıkrası (b) bendinde yer alan Ulusal Lisans için kabul edilebilir sapma miktarının 2017-2018 sezonunda yüzde 10'a düşürülmesi, 2018-2019 sezonundan itibaren ise Spor Toto Süper Lig kulüplerinde 10 milyon TL'yi, TFF 1. Lig kulüplerinde ise 3 milyon TL'yi aşamayacağını kararlaştırdı.
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 19:44
- Beşiktaş’ı kayıran namerttir
Toplam 8
Yorum
sz s.ovalı,müthiş yorum.,.
- Türkleri de kebabı da severim
Toplam 27
Yorum
KARTAL benim anlamadığım şeylerden biriside yıllardır türk fuboluna kıyım yapılıyor hele hiç unutamadığım fener bodox maçında bahtiyar ortasahada kaleciyle karşı karşıya kalmıştı adam arkadan fomasını çekip yırttı hakem foul bile vermedi bu spor bakanları neredeler ne yapıyorlar niye bununla mücadele etmiyorlar.....
- Trabzonspor - Adanaspor | Canlı Anlatım
Toplam 1
Yorum
Ali tetik Mehmet ekici sevdiğim Bir futbolcusun senin şu ana kadar 10 gol 10 asitleri takımı sırtlaman lazimdi biraz daha çalış sayın ekici sen on numarasin
TFF'den talimat değişikliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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