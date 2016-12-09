Penaltı ve kırmızı kart!
Yine Trabzonspor yine hakem tartışması!.. Ancak bu kez canı yanan taraf her zamankinin aksine bordo-mavililerin rakibi oldu.
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Adanaspor'u 4-1 yendiği maçın hakemi Özgür Yankaya, 52. dakikada karşılaşmanın kaderini etkileyen bir karar verdi.
Trabzonspor'un kazandığı köşe vuruşundaki hava topu mücadelesinde Edgar Da Silva'nın rakibi Mustafa Yumlu'ya yaptığı darbe sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi ve Edgar'ı da kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Penaltı vuruşu için topun başına gelen Mehmet Ekici topu ağlarla buluşturdu ve Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi.
Adanasporlu futbolcular bu pozisyonda Edgar'ın Mustafa Yumlu'nun suratına değil, omzuna müdahale yaptığı yönünde şiddetli itirazlarda bulundu.
İşte o pozisyon:
- 09 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:19
- Trabzonspor - Adanaspor | Canlı Anlatım
Toplam 3
Yorum
biyo61 kırmızı kart hatalı maç tatı kaçtı.
- Para ve saha kapatma
Toplam 4
Yorum
Ertan Bilmiyorlar. Bildikleri bir şey var oda kulübümüzü devamlı zarara uğratmak. İŞLERİ BU olmaz olsun sizin gibi taraftar olmaz olsun.
- Mustafa Reşit Akçay: Çok mutluyum
Toplam 2
Yorum
ersan tebrikler hocam yolunuz açık olsun
Penaltı ve kırmızı kart! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.