Penaltı ve kırmızı kart!

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Adanaspor'u 4-1 yendiği maçın hakemi Özgür Yankaya, 52. dakikada karşılaşmanın kaderini etkileyen bir karar verdi.

Trabzonspor'un kazandığı köşe vuruşundaki hava topu mücadelesinde Edgar Da Silva'nın rakibi Mustafa Yumlu'ya yaptığı darbe sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi ve Edgar'ı da kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Penaltı vuruşu için topun başına gelen Mehmet Ekici topu ağlarla buluşturdu ve Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi.

Adanasporlu futbolcular bu pozisyonda Edgar'ın Mustafa Yumlu'nun suratına değil, omzuna müdahale yaptığı yönünde şiddetli itirazlarda bulundu.

İşte o pozisyon:





