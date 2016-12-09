 Penaltı ve kırmızı kart! – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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    09 Aralık 2016, Cuma
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    Penaltı ve kırmızı kart!

    Penaltı ve kırmızı kart!

    Yine Trabzonspor yine hakem tartışması!.. Ancak bu kez canı yanan taraf her zamankinin aksine bordo-mavililerin rakibi oldu.

    Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Adanaspor'u 4-1 yendiği maçın hakemi , 52. dakikada karşılaşmanın kaderini etkileyen bir karar verdi.

    Trabzonspor'un kazandığı köşe vuruşundaki hava topu mücadelesinde Edgar Da Silva'nın rakibi 'ya yaptığı darbe sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi ve Edgar'ı da kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

    Penaltı vuruşu için topun başına gelen Mehmet Ekici topu ağlarla buluşturdu ve Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi.

    Adanasporlu futbolcular bu pozisyonda Edgar'ın Mustafa Yumlu'nun suratına değil, omzuna müdahale yaptığı yönünde şiddetli itirazlarda bulundu.

    İşte o pozisyon:


    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:19
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