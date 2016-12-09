Beşiktaş ile Bursaspor 95. randevuda

İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 94 lig maçından 42'sini Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 6 maçı kazanan siyah-beyazlıların ligdeki 127 golüne, yeşil-beyazlılar 84 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı. İkinci yarıda, 11 Nisan 2016 tarihinde yapılan Vodafone Arena'nın açılış maçından da siyah-beyazlılar 3-2 üstün ayrıldı.

- Beşiktaş, son 12 maçtan birini yitirdi

Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 12 maçtan 10'unu kazandı, birinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi.

Siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda İstanbul'daki maçı 1-0 kazandı, Bursa'da yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi takım taraftarlarının maç öncesi stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle başlamadan iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmayı 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil etti. Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda Bursa'da 2-1, İstanbul'da 3-1 galip geldi. 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki randevu 3-3 bitti, Bursa'da ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 2013-2014 sezonunda Beşiktaş, deplasmanda 3-0, evinde 1-0 galip geldi. 2014-2015'te ise Beşiktaş, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla gülen taraf oldu. Geçen sezonki müsabakaları da siyah-beyazlılar Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla kazandı.

- Beşiktaş'ın sahasındaki maçlar

Beşiktaş, sahasında yaptığı lig maçlarında, Bursaspor'a karşı galibiyet sayısında büyük üstünlük kurdu.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan 45 maçın 25'ini Beşiktaş, 4'ünü Bursaspor kazanırken, 16 maç da berabere sonuçlandı.

İstanbul'daki lig maçlarında Beşiktaş toplam 75, Bursaspor ise 35 gol attı.

Bu arada, iki takım arasında 1998-1999 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken karşılaşma, siyah-beyazlı takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynandı ve 3-3 bitti. 2007-2008 sezonunda ise yine Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Adana'da yapılan maçı Beşiktaş 3-0 kazandı.

- Bursaspor'un tarihi galibiyeti

Beşiktaş, lig tarihinde şimdiye dek en farklı skorlu yenilgisini Bursaspor karşısında aldı.

1980-1981 sezonunda, 7 Eylül 1980 tarihinde Bursa'da yapılan maçı 5-0 kazanan Bursaspor, Beşiktaş'a tarihi hezimeti yaşattı.

- Beşiktaş'ın farklı galibiyetleri

Beşiktaş ise Bursaspor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyetlerini 4 farklı sonuçlarla aldı.

Siyah-beyazlılar, İnönü Stadı'ndaki maçlarda 28 Nisan 2000 tarihinde 5-1, 28 Kasım 1987 tarihinde ise 4-0 galip geldi.

- Rekabetten ilginç notlar

Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan ilk 14 lig maçından tam 12 tanesi berabere sonuçlandı.

İki takım arasında 1967-1968 ile 1973-1974 sezonları arasındaki ilk 14 lig maçında taraflar birer galibiyet alabildi, diğerlerinde skor olarak birbirlerine üstünlük kuramadı. Bursaspor, 9 Kasım 1997'de evinde 2-1 kazandığı maçın ardından, üst üste 14 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi. Yeşil-beyazlı ekip bu süre içinde sadece 4 beraberlik alırken, 10 kez mağlup oldu, galibiyet hasretine 13 Mayıs 2007'de evinde 3-0'lık sonuçla son verdi.

Beşiktaş ise Bursaspor'a karşı lig tarihinde ilk galibiyetini ancak rekabetteki 9. randevuda alabildi. İki takım arasındaki ilk 8 maçtan 7'si berabere bitti, birini Bursaspor kazandı, siyah-beyazlılar, rakibi karşısında ancak 9. buluşmada galip gelebildi.

- Son 10 maç

Beşiktaş ile Bursaspor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:



Sezon Maç Sonuç

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2011-2012 Bursaspor-Beşiktaş 1 - 2

Beşiktaş-Bursaspor 3 - 1

2012-2013 Beşiktaş-Bursaspor 3 - 3

Bursaspor-Beşiktaş 3 - 0

2013-2014 Bursaspor-Beşiktaş 0 - 3

Beşiktaş-Bursaspor 1 - 0

2014-2015 Bursaspor-Beşiktaş 0 - 1

Beşiktaş-Bursaspor 3 - 2

2015-2016 Bursaspor-Beşiktaş 0 - 1

Beşiktaş-Bursaspor 3 - 2