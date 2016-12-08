 Süper Lig'de 14. hafta heyecanı – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Süper Lig'de 14. hafta heyecanı

    Süper Lig'de 14. hafta heyecanı

    Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın perdesi yarın oynanacak Trabzonspor-Adanaspor karşılaşmasıyla açılacak.

    Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

    Süper Lig'de 14. haftanın programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Trabzonspor-Adanaspor (Hüseyin Avni Aker)

    10 Aralık Cumartesi:

    16.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

    19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Arena)

    19.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Ankara 19 Mayıs)

    11 Aralık Pazar:

    13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    16.00 Akhisar Belediyespor-Osmanlıspor (Manisa 19 Mayıs)

    19.00 Atiker Konyaspor-Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

    19.00 Galatasaray-Gaziantepspor (Türk Telekom Arena)

    12 Aralık Pazartesi:

    20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:18
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