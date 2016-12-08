Süper Lig'de 14. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın perdesi yarın oynanacak Trabzonspor-Adanaspor karşılaşmasıyla açılacak.
Süper Lig'de 14. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Trabzonspor-Adanaspor (Hüseyin Avni Aker)
10 Aralık Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Arena)
19.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Ankara 19 Mayıs)
11 Aralık Pazar:
13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Akhisar Belediyespor-Osmanlıspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Atiker Konyaspor-Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Gaziantepspor (Türk Telekom Arena)
12 Aralık Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:18
- Kaptan ''TL'' dedi
Toplam 5
Yorum
eRol Hiç sorun yok demiş. Ne fark eder ki sonuçta adam trilyonlarca lirayı almayacak sanki
- Beck: Şok oldum
Toplam 1
Yorum
Bjk Dusmeyeceksin beck bu hakemlerin boyle oldugunu biliyorsunuz ona gore oynayacaksin. Orada risk almayip topu taça at. Artik bunlara koz vermeyin. Bu bilincle cikin maclara
- ManU gruptan çıkamaz
Toplam 7
Yorum
Akin Fener ve feyenoord ub ayni anda cikabilmesi icin fenerin yenilmesi gerekiyor manchester ile birlikte . Bu nasil bi hesaptir ki hem fener berabere kalacak veya galip gelecek hem de ayni anda feyenoord gruptan cikacak
Süper Lig'de 14. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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